Symbole der Humanität in Stein und Musik

Wer von Bach lernt, kann noch heute für das Leben lernen. Von „Ein ungefärbt Gemüte“ etwa, einer Bach-Kantate aus dem Jahre 1723. Deren Textverfasser Erdmann Neumeister zitiert die Bergpredigt, mit ihrer Variante des „Was du nicht willst, das man dir tu…“. Dieses Prinzip der Wechselseitigkeit, erklärt Aleida Assmann in ihrer Rede für den Heidelberger Frühling in der Stadthalle, sei ein Weltkulturerbe mit ellenlangem Stammbaum, das sich in fast allen Religionen finde.

Die Anglistin und Kulturanthropologin Assmann sagt, dass schon die altägyptischen Beamten dem Prinzip gefolgt seien. Wenn man den Hieroglyphen trauen kann. In ihrer kleinen Sonntagspredigt in der Heidelberger Stadthalle erinnert Aleida Assmann dann auch an die sieben Werke der Barmherzigkeit im Christentum.

„Die Fremden aufzunehmen“, sei ein solches Werk, der Umgang mit der Migration diene als „Lackmustest“ humaner Tugenden. Denn neben Menschenrechten gebe es auch Menschenpflichten. Wie es um den Umgang mit den Fremden stehe, sei an einem Obelisken abzulesen, den der aus Nigeria stammende Olu Oguibe für die Kunstausstellung Documenta angefertigt habe („Deutschlands erstes Migrationsdenkmal“).

Obelisk steht für Debatte

Zu Anfang hätten ihn die Kasseler schnöde verschwinden lassen, mittlerweile wollten sie ihn wiederhaben. Dieser Documenta-Obelisk – der sich im Übrigen für Gastfreundschaft bedankt – könne als „Fieberthermometer der Debatte“ angesehen werden. Als Symbol.

Und diese Matinee des Heidelberger Frühlings setzt auf musikalische Symbolik. Die Kulturen kollidieren nicht, sondern verschmelzen und amalgamieren, über alle geografischen und zeitlichen Entfernungen hinweg. Von der Barockepoche kann man dabei Toleranz lernen, gerade wenn sie sich, wie bei den Komponisten Couperin und Telemann, mit „Les Nations“ beschäftigt. Weil sie es gelassen und humorvoll tut: Bei Telemann gibt es „die Türken“ und „die Portugiesen“, aber auch „die Läufer“ und „die Hinkenden“. Und das geschmeidige, kanadisch-europäische Ensemble Masques kommt dabei nie ins Straucheln.

Gang durch Stil- und Stimmlagen

Neben ihm agiert die Cairo Jazz Station, ein Umschlagplatz für Zutaten aus Orient und Okzident. Ismail Altunbas am Schlagwerk gibt dabei den Ton beziehungsweise Rhythmus vor. Einzig das britische Gesangsquintett Apollo5 hält anfangs Abstand und verarztet William Byrd, den großen Komponisten aus der Shakespeare-Zeit, auf der Empore. Doch der Brexit wird allmählich rückgängig gemacht, und Gershwins „Summertime“, ein virtuoser Gang durch alle Stil- und Stimmlagen, findet sich unten in der Bühnenmitte wieder. Geht doch.

