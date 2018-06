Tag 2 beim Maifeld Derby: Lethargie und Enthusiasmus umarmen sich

Anzeige

Was im Übrigen nicht weniger über die Berliner Nachwuchsrocker von "SIND" zu sagen ist. Zwar mutet der Begrüßungsspruch "Wir sind SIND" noch ein wenig fremdartig an, doch was das Quartett aus der Bundeshauptstadt anzubieten hat, beweist durchaus Statement-Charakter. Beispiel gefällig? "Wozu brauch' ich einen Bausparvertrag, reicht doch bis übermorgen!" Na dann, Klappe zu - und abgetanzt.

14 Uhr: Eine Fibel sollst du haben

Den Staffelstab erhalten die Jungs von "Fibel" denn auch zur haargenau richtigen Moment. Denn das Kollektiv aus der Quadratestadt nutzt zu früher Stunde nicht nur das Heimspiel vor einer mittlerweile schon größeren Menschentraube mit deftigem Indie Punk: Das Sandfeld vor der Bühne verwandelt sich langsam aber sicher auch zu einer dampfenden Staubwüste, die mysteriös vor sich hinbrodelt und doch klar macht: Diese Band sollte man sich tunlichst in die eigene Fibel schreiben.

13.30 Uhr: Paper Planes machen den Anfang

Aller Anfang ist denn auch ein zarter. Die "Paper Planes" aus Frankfurt eröffnen die große Fackelbühne im Zenit des Tages und spenden den versammelten Zuschauern eine erste Brise Post Punk zum Fliegenlernen. Zum Namen dieser sanftmütigen Band passt das ganz vortrefflich, denn statt auf die Pauke zu hauen, darf man das Papierflugzeug, das technisch versiert gebaut wird, hier genussvoll beim Gleiten zusehen. Das macht Laune!