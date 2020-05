Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

heute ist der 8. Mai, Tag der Befreiung. Es ist nicht irgendein Gedenktag: 75 Jahre ist es her, die Alliierten siegten, setzten dem Nazi-Regime und dem Morden ein Ende. Der Tag wird dieses Jahr nicht feierlich begangen, doch zum Glück kann Covid-19 gedächtnispolitische Debatten nicht zum Verstummen bringen. In Berlin ist der heutige Tag ein einmaliger Feiertag und die politische Forderung steht im Raum, den 8. Mai grundsätzlich zum bundesweiten Feiertag zu erklären. Die Art und Weise, wie manche dagegen ankämpfen, zeigt: Die Bundesrepublik hat das dringend nötig, um nicht zu vergessen.

„Nie wieder“ ist inzwischen fast ein Werbeslogan. Das sagt sich leicht und setzt sich noch leichter als Hashtag. Doch das Vergessen breitet sich aus und man wünscht sich, es würde bekämpft wie diese Pandemie. Schon Ende Januar, am Internationalen Gedenktag des Holocaust, hörte man mahnende Stimmen: Die Welt vergisst. Die CNN berichtete von schockierenden Zahlen über das Ausmaß des Vergessens: 41 Prozent der Erwachsenen in den USA konnten den Begriff „Auschwitz“ nicht mehr zuordnen, unter den 18- bis 34-Jährigen waren es schon 66 Prozent. In Europa und Deutschland sehe es nicht besser aus, gleichzeitig wächst der Antisemitismus und der weiße Nationalismus. Deutschland hat hier eine Vorreiterrolle; wenn Deutschland nicht zu erinnern weiß, wer soll es dann tun? Nur noch die Opfer von damals und ihre Hinterbliebenen? Die gleichzeitig immer mehr Anfeindungen und tätlicher Gewalt ausgesetzt sind? Hass setzt sich fort, Hass hat Ruanda, Srebrenica und Darfur ermöglicht. Deutschland, das Land, in dem der Holocaust stattfand, hat nach wie vor eine besondere Pflicht zu erinnern.

Die historische Rede des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker wird heute von vielen bemüht werden. Insbesondere die berühmt gewordene Passage: „Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewalt.“ Das war 1985, und bei allem historischen Gewicht stand ich immer fassungslos vor dieser Jahreszahl. Das war vierzig Jahre nach Kriegsende! Ja, sicher, es braucht Zeit, doch zu selten wird darüber gesprochen, wie schwerfällig und manchmal unwillig sich dieses Land in die Demokratie hereinarbeitete. Wie viel Mühe es war und ist, eine vitale Zivilgesellschaft zu entwickeln – und wie diese heute wieder Bedrohungen ausgesetzt ist, weil sich das rechte Denken leicht nährt und die rechtsextremen Strukturen nie aufgehört haben, sich zu formieren und entsprechenden Nachwuchs zu finden.

Alt-Kanzler Helmut Kohl hätte dieses Jahr seinen Neunzigsten gefeiert. Es wird wenig daran erinnert, dass Richard von Weizsäcker diese Rede auch deshalb in dieser Form hielt, um Helmut Kohls politischem Erinnerungskurs etwas entgegenzusetzen. Helmut Kohl hatte nämlich am 5. Mai 1985 gemeinsam mit Ronald Reagan den Soldatenfriedhof in Bitburg besucht – einen Soldatenfriedhof für die Männer der SS. Natürlich war das international kritisch kommentiert worden, doch Helmut Kohl wollte diesen Kurs, er sah durch die Erinnerungskultur eine Gefahr für das „nationale Selbstverständnis“. Helmut Kohl war kein Anhänger der Gedächtnis- und Erinnerungskultur. Geschichtsaufarbeitung führte aus seiner Sicht nicht zu dem Nationalgefühl, das Deutschland stark machen sollte. So erhalte ich noch heute wütende Leserbriefe, wenn ich es wage, die Wehrmachtssoldaten in Kolumnen negativ zu konnotieren: Da seien viele rechtschaffene Männer gewesen, lese ich dann, manchmal von den Söhnen und Töchtern – dabei dachte ich, das anders zu sehen, sei inzwischen Konsens.

Wie wenig Erinnerung Konsens ist, sondern ständiges Aushandeln, zeigt die jetzige Debatte. Wieder gibt es politische Kräfte, die meinen, den 8. Mai als „Tag der absoluten Niederlage“ bezeichnen zu dürfen. Zum Erinnern gehört folglich, auch an die Jahrzehnte zu erinnern, in denen Helmut Kohl nicht den Mut aufbrachte, den Weizsäcker aufgebracht hat. Man muss auch sagen: diesen Mut nicht aufbringen wollte. Kohl hatte einen anderen Begriff von Gedächtnispolitik und nationalen Narrativen.

Dieser Kampf der beiden Politiker im Mai 1985 um die Deutung der deutschen Geschichte zeigt: Nicht das Schweigen, sondern das entschiedene Entgegentreten rettet das Erinnern in die Debatten der Gegenwart. Richard von Weizsäckers Worte sind im nationalen Gedächtnis geblieben. Sie werden noch stärker, wenn man an die politische Stimmung erinnert, die sie in dieser Klarheit erforderlich machten. Wer an Helmut Kohls Position erinnert, erinnert auch an seine Anhänger, jene, die dachten, man schweige besser darüber. Es sind auch Kohls alte Unterstützer, auf die jetzt die neuen rechten Kräfte setzen können, wenn sie diese Positionen zu reaktivieren versuchen.

Das Erinnern braucht neben den letzten Zeitzeugen insbesondere die Jugend. In diesen Zeiten erleben wir zwar eine neu politisierte Jugend, diese ist jedoch mit dieser Form historischer politischer Arbeit nicht mehr allzu vertraut. Viele verstehen zwar, wie sehr der Klimawandel die Erde bedroht, was sicher gegenwärtig das Grundsätzliche ist und viel Energie erfordert, doch vielen sind andere Bereiche der Politik nicht gleichsam bedeutend, gerade Erinnern und Geschichte sind etwas, womit einige nicht mehr konfrontiert werden möchten. Diese Generation wächst auf mit einer Ablenkungsökonomie in den Händen, deren Auswirkungen auf das Gehirn noch unerforscht sind. Deren Agenda Algorithmen und Influencer setzen. Rechte Kräfte suchen gezielt in ihren Foren nach Strategien, ihr darwinistisches Weltbild bei den Jungen durchzusetzen. Der Rechtsruck soll kein Phänomen der Alten bleiben. „Erinnern ist belastend, was könnt ihr denn dafür?“, heißt es dann. Die Prozentzahlen des Vergessens unter den Jüngsten sprechen für sich. Das Bildungssystem hat hier noch viel zu tun.

Der 8. Mai sollte daher nicht nur ein Feiertag werden. Es sollte ein Lehrtag für die Bundesrepublik sein. Ein Tag, an dem nicht gegrillt wird, wie am 1. Mai, sondern ein Tag, an dem Gedenkstätten „Tag der offenen Tür“ haben. Ein Tag der Gedächtnispolitik, an dem alle Zeit haben, zu erinnern oder erinnert zu werden, Zeit zu lernen und Zeit, den Dialog über das Gelernte zu führen. Erinnern ist immer auch Dialog. Der Dialog der Gegenwart mit der Vergangenheit.

Jagoda Marinic

