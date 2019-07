Tag des Offenen Denkmals am NTM

Das Nationaltheater Mannheim öffnet seine Türen am 8. September zum Tag des Offenen Denkmals für zwei thematische Führungen (11 und 14 Uhr) des Landesamtes für Denkmalpflege. Davor ist das Theater ab 26. Juli geschlossen. Lediglich das Gastspiel „Titanic“ geht von 30. Juli bis 4. August über die Bühne sowie im Schauspielhaus mehrere Male das Gastspiel „Walter Sittler spielt Erich Kästner“. Ab 9. September ist das NTM wieder amtlich geöffnet. Am 14. September ist ab 15 Uhr das traditionelle Theaterfest, am 19. September folgt der Spielbetrieb im Jungen Theater, die erste Schauspielpremiere folgt am 25. September, getanzt wird ab 29. September und der erste Festliche Opernabend ist am 11. Oktober. dms

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.07.2019