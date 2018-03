Tagebuch über Terror

Anzeige

Der Autor Philipp Stadelmaier (Bild) erhält den Clemens-Brentano-Preis der Stadt Heidelberg. Wie die Stadt gestern mitteilte, zeichnete ihn die Jury für seinen 2016 veröffentlichten Tagebuch-Essay „Die mittleren Regionen. Über Terror und Meinung“ aus. Der Text entstand nach den Pariser Anschlägen im Januar und im November 2015. In der Begründung der Jury heißt es: „Provoziert von den Anschlägen auf Charlie Hebdo umkreist Philipp Stadelmaier in seinem Essay ,Die mittleren Regionen’ das ambivalente Verhältnis von Meinung und Terror, Meinungsfreiheit und Skandalisierung. Die chronologisch geordneten Aufzeichnungen meditieren über unsere Möglichkeit, jenseits von Stereotypen auf Terror zu reagieren. Die Leichtigkeit und Eleganz von Stadelmaiers Prosa verhindert das Einrasten von gängigen Antworten. Das Denken selbst wird hier transparent.“

Stadelmaier wurde 1984 in Stuttgart geboren. Er studierte Komparatistik und Romanistik in Frankfurt. Momentan arbeitet er an seiner filmwissenschaftlichen Doktorarbeit. Der Clemens-Brentano-Preis ist mit 10 000 Euro dotiert. Er wird seit 1993 jährlich verliehen. In der Jury sitzen neben Literaturkritikern auch Germanistik-Studenten. Der Preis wird im Juli überreicht. fhm (Bild: Anna Siehs)