Nach dem Tod meines Vaters war mir als einzige Verwandte meine Großtante Emilie geblieben. Tante Miele, wie wir alle sie nannten, war schon immer etwas sonderbar gewesen, zumindest in meinen Augen. In jüngeren Jahren hatte sie ein Geschäft für Strumpfwaren besessen, das sie von einem Tag auf den anderen geschlossen hatte.

Sie sei frustriert über die Ideenlosigkeit der Modehersteller, klagte sie damals meiner Mutter. Im Ort hieß es später, sie hätte einen Teil ihrer Einnahmen zu versteuern vergessen, doch ich glaubte nie an solche Gerüchte. Noch heute erinnere ich mich gerne an den kleinen Laden an der Ecke, in dem es immer nach Flieder duftete, und an die Dose mit herrlich klebrigen Bonbons, die die Tante für uns Kinder unter der Theke aufbewahrte.

Als Tante Mieles Mann eines Morgens tot im Bett lag, veränderte sich die Lage. Die herzliche Frau, die früher mit mir Gummitwist geübt und meine Schulaufsätze geschrieben hatte, zog sich mehr und mehr zurück. Mit ihrer kleinen Rente gelang es ihr gerade so, sich über Wasser zu halten.

Ich studierte zu jener Zeit BWL im zweiten Semester und bewohnte ein kleines Zimmer im hiesigen Studentenwohnheim. Auch wenn meine unregelmäßigen Besuche meist kurz ausfielen, freute die Tante sich immer sehr, mich zu sehen. Wir saßen dann in ihrer winzigen Küche, tranken Holunderblütentee, und ich erzählte von dem Leben da draußen, an dem sie keinen Anteil mehr nahm.

In der Hoffnung, sie aus ihrer Festung zu locken, schleppte ich Bücher an, die sie jedoch niemals las, und schließlich sogar einen gebrauchten PC. Ich hielt das damals für eine gute Idee, doch Tante Miele betrachtete das Gerät mit einem Widerwillen, der mich ratlos machte. Immerhin ließ sie sich auf einen Internet-Anschluss ein und besuchte sogar dreimal den Seniorenkurs an der Volkshochschule, für den ich sie angemeldet hatte.

Danach jedoch war ihr Interesse endgültig erlahmt. Der Rechner verschwand im Arbeitszimmer unter einer geklöppelten Spitzendecke und bot Platz für ein Alpenveilchen.

Es hatte nicht sollen sein.

Den ganzen Winter über guckte sie das Gerät nicht mehr an, das mich immerhin mehr gekostet hatte, als ich mir eigentlich leisten konnte, stattdessen strickte sie farbenfrohe Socken in den grellsten Tönen und löste Kreuzworträtsel. Fast hatte ich mich damit abgefunden, dass sie sich wohl endgültig in ihren vier Wänden verkriechen würde, als im April eine plötzliche Veränderung mit ihr vorging.

Zunächst fiel mir auf, dass die Tischdecke und der Blumenstock vom Computertisch verschwunden waren. Selbst der Stecker verschwand in der Steckdose, ganz wie bei anderen Leuten.

„Tante Miele?“, fragte ich belustigt. „Du hast doch die Höllenmaschine nicht etwa eingeschaltet, oder?“

„Man muss eben mit der Zeit gehen, Kindchen.“ Sie saß im Lehnstuhl und strickte an einem ihrer unaussprechlichen Socken, einem Albtraum aus blauen Streifen und weißen Troddeln.

„Hast du dir meinen Vorschlag nochmal überlegt?“

Die Tante sah auf und blinzelte nervös. „Nein, mein Schatz, das ist nichts für mich. Dein Onkel und ich haben nie Geld von irgendwelchen Behörden genommen.“

„Die Grundsicherung würde dir aber zustehen.“

„Ich habe einen besseren Weg gefunden, um meine Rente aufzustocken.“

Ich betrachtete den Schreibtisch, wo vor ein paar Wochen noch das Alpenveilchen gestanden hatte. „Und der wäre?“

Tante Miele hob lächelnd den Kopf. „Ich stricke.“

Ich schaute zweifelnd zu Boden. „Und das hat nicht zufällig etwas mit dem Rechner zu tun?“

„Keiner strickt so ausgefallene Socken wie ich“, behauptete die Tante. „Und die werde ich jetzt endlich im größeren Rahmen verkaufen.“

Ich seufzte. Tante Mieles wollene Mitbringsel waren zweifellos außergewöhnlich, und womöglich träumten irgendwo in den Tiefen des world wide web tatsächlich ein paar Verrückte davon, in hellblauen Schnürstrümpfen mit Hirschgeweih herumzulaufen.

„Hast du denn eine Homepage?“, erkundigte ich mich.

Tantes Kopf mit den sorgfältigen Dauerwellen legte sich zur Seite. „Hm… äh, ja. Genau so was“, erklärte sie.

„Wie ist die Adresse?“, bohrte ich weiter. Irgendetwas stimmte da doch nicht.

„Ich … hab den Zettel verlegt.“ Damit war das Gespräch für sie beendet.

Trotz ihrer Erklärung ließ mir Mieles Verhalten keine Ruhe. So stand ich bereits wenige Tage später erneut auf der Matte.

Im Schlafzimmer empfing mich ein riesiger Korb mit Wolle.

„Hast du denn schon Aufträge?“, wollte ich wissen.

„Aller Anfang ist schwer.“ Meine Großtante saß auf dem Sofa und löste ein Kreuzworträtsel. Auf einmal fiel mein Blick auf die angelehnte Tür des Arbeitszimmers. Ein verräterisches Leuchten lockte mich hinein. Der Computer war eingeschaltet. Schnell öffnete ich die Liste der gespeicherten Adressen und stieß tatsächlich auf ein Seniorenforum.

„Tante Miele, du spielst nicht etwa mit dem Gedanken, noch einmal einen Mann kennenzulernen?“, konfrontierte ich sie mit meiner Erkenntnis.

„Was du nur immer für Ideen hast.“ Mehr sagte sie nicht, doch um ihre Lippen spielte ein seltsames Lächeln.

Vielleicht hätte ich das Ganze vorerst auf sich beruhen lassen, wenn nicht die Sache mit der Reise gewesen wäre. Meine Großtante hatte seit Jahren keinen Urlaub gemacht, und nun wollte sie mir nicht einmal sagen, wohin es gehen sollte.

„Du hast deine ganzen Ersparnisse abgehoben“, warf ich ihr vor, doch die alte Dame wollte davon nichts hören.

„Sei nicht immer so naseweis“, sagte sie tadelnd und wedelte mir mit ihrem dürren Zeigefinger vor der Nase herum. „Manchmal muss man erst mal ein bisschen Geld investieren, bevor die Einnahmen fließen.“

„Du willst eine Geschäftsreise machen? Wegen der Socken?“ Ich konnte es nicht glauben. Aber mehr war aus der Tante nicht herauszukriegen.

Die Zeit verging, und sie ließ nichts von sich hören. Ich machte mir Sorgen. Ein paarmal spielte ich mit dem Gedanken, die Polizei einzuschalten, doch dann sagte ich mir, dass die nichts unternehmen würden. Emilie war 78, sie hatte das Recht, zu verreisen, wann immer sie wollte.

Endlich erreichte mich eine Postkarte. Wie vom Donner gerührt betrachtete ich das Bild des Brandenburger Tors, dann las ich die wenigen Zeilen, die sie mir gewidmet hatte: „Mach dir keine Sorgen. Bin in ein paar Wochen zurück. Geschäfte laufen blendend. Tante Miele.“

Ein paar Wochen? Ich wusste nicht, was ich denken sollte. Wenigstens war sie am Leben. Es dauerte in der Tat noch beinahe vier Wochen, bis wir uns wiedersahen.

Ich saß am Tisch und blätterte in einem Fotoalbum, während Tante Miele in der Küche die Bratwürstchen brutzeln ließ. Aus dem Radio plätscherte verstaubte Schlagermusik. Ich hatte gehofft, nun endlich eine Erklärung zu bekommen, doch meine Großtante lächelte nur geheimnisvoll. Als die Knef endlich zu Ende gesungen hatte, wurde das Programm für eine Meldung unterbrochen:

„Gerade erreichte uns eine Nachricht aus Berlin…“

Ich wusste es sofort.

„…hat eine ältere Frau offenbar mehrere Männer unter dem Vorwand eines Eheversprechens um größere Summen Bargeld betrogen. Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben: 75 bis 80 Jahre alt, weiße, lockige Haare, circa ein Meter 65 groß …“

„Tante Miele!“ Mein Magen begann zu krampfen, den Herzschlag spürte ich bis in die Fingerspitzen.

„Ja, Schätzchen?“ Sie kam aus der Küche, den Pfannenwender in der Hand, während der Moderator im Radio noch immer seinen Text aufsagte.

Tante Mieles Gesichtsfarbe veränderte sich ein wenig, aber das Lächeln auf ihrem Gesicht blieb das gleiche.

„Das ist doch nicht dein Ernst“, sagte ich aufgeregt. „Du – eine Heiratsschwindlerin?“

„Aber ich bitte dich“, erwiderte sie fröhlich. „Wie redest du denn mit mir?“

Mit winzigen Schritten kam sie um den Esstisch herum und schaltete das Radio aus. Mir wurde übel.

„Sag mir die Wahrheit. Sie haben dreitausend Euro auf deinen Kopf ausgesetzt.“

„Du wirst doch nicht etwa da anrufen und deine alte Tante anschwärzen wollen. Was sind denn schon dreitausend Euro? Die kannst du von mir auch haben. Und überhaupt, kann ich vielleicht etwas dafür, wenn Socken im Moment so schlecht laufen?“ In ihrem Blick lag eine kindliche Sorglosigkeit.

„Sie werden dich kriegen, Tante Miele“, sagte ich heiser. „Selbst wenn niemand deine Beschreibung erkannt hat, können sie immer noch deine E-Mail-Adresse zurückverfolgen.“

„Aber Kindchen.“ Die Tante legte einen ihrer knochigen Arme um meine Schultern und führte mich ins Arbeitszimmer. Mit dem Filzpantoffel schob sie die Tür auf. Der Tisch mit dem Rechner war in die hinterste Ecke verbannt, sorgfältig bedeckt von Mieles alter Klöppeldecke, und obenauf stand, wie seit eh und je, das rosa Alpenveilchen.

„Wie sollen die mich denn finden?“ Die Tante stieß ein glucksendes Lachen aus. „Oder siehst du hier vielleicht irgendwo einen Computer?“