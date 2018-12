Tanz auf dünnem Eis

Lässt sich nicht den Mund verbieten: Lisa Fitz (hier im Jahr 2015). © dpa

Fesch trat sie auf, die Lisa Fitz im ausverkauften Capitol. Das Publikum hatte sie gleich auf ihrer Seite, trotz oder vielleicht sogar wegen ihres Mutes, den linksliberalen Common Sense gegen den Strich zu bürsten. Die Kritik am vermeintlich Menschlichen zog sich wie ein roter Faden durch ihr gesamtes, vielschichtiges Kabarettprogramm, dem sie den Titel „Flüsterwitz“ gegeben hat. „Flüsterwitze“, erklärte sie, das seien Witze, die man in Diktaturen hinter vorgehaltener Hand erzählt. Man solle sich aber auch in Demokratien durch Denkverbote oder Tabus nicht einschüchtern lassen. Diesem Diktum gemäß tanzte sie auf dünnem Eis über die gut ausgeleuchtete Bühne und begleitete sich dabei auf der Gitarre.

Die mutige Frau stellte sich dabei ganz in die Tradition von Dieter Hildebrandt, den sie als ein Vorbild in Sachen klarer Worte zitiert, so an der Stelle, wo sie aufs Fernsehen zu sprechen kam: „Die öffentlich-rechtlichen Sender haben die Hosen gestrichen voll, die Privaten senden das, was drin ist!“ Die „tagtägliche Verdummung via Massenmedien“ nahm sie im ersten Teil des Abends aufs Korn und fand dazu zahlreiche Beispiele. Das, so ihre Analyse, sei gewollt und von langer Hand vorbereitet, denn es gebe da so etwas wie einen „globalen Brain Trust“, in dem sich die Wirtschaftslenker und Politiker zusammentun und genau planen, was der Rest der Welt sieht, liest, gut findet oder konsumiert.

Die Stimme erheben

Verschwörungstheorien? Ja genau das! Dazu bekannte sich Lisa Fitz offen. Ihre Lieblingsverschwörungstheorie sei die, dass Merkel eigentlich ein Mann wäre, der in seiner Jugend der Lover von Erich Honecker gewesen sei. Ganz so aus der Luft gegriffen wie das eben genannte Beispiel war vieles nicht, was sie unter dem Oberbegriff „Verschwörungstheorien“ anführte. Vor allem ging es ihr dabei offensichtlich darum, dem Publikum deutlich zu machen, dass es viele Gründe gebe, die Stimme zu erheben, doch leider – und da bewegte sie sich ganz bewusst auf einem sehr dünnen Eis, käme der Protest gegen die gnadenlose Globalisierungspolitik eher von rechts als von links, weil sich das linksliberale Establishment in seiner Trägheit längst mit den gegebenen Strukturen abgefunden habe. orp

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.12.2018