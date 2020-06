Tanz im Internet

Vier neue Choreographien von und mit regionalen Tanzkünstlern wie Amelia Eisen, Veronika Kornová-Cardizzaro, Saraï Patisson, Cedric Bauer, Richard Oberscheven und Mike Planz hat das Theater Felina Areal in seinen Räumen abgefilmt.

Der Gedanke, der die Arbeiten miteinander verbindet, ist einer, der uns alle beschäftigt. Pandemisch verordnete Vereinzelung trifft viele von uns in der Wohnung, im Homeoffice oder am leer gefegten Arbeitsplatz – besonders, wenn dieser ein Theater ist… Tanzkünstler, die sich im Normalfall näher kommen als Fußballspieler, nennen ihr Tanzfilmprojekt daher „solitaire solidaire – Dancers at Work“. Die bewusst schnittarm aufgezeichneten Videos der „Tänzer bei der Arbeit“ können nun im Internet angeschaut werden.

Dabei sind auch Klänge regionaler Musiker wie Barbara Lahr, Angie Taylor, Davidson Jaconello (einst Tänzer am NTM) und Richard Oberscheven zu hören. Der Film dauert 35 Minuten und ist bis Sonntag, 14. Juni, jeweils 19 bis 21 Uhr über einen Link kostenlos auf der Theater-Homepage zu sehen. rcl

Info: Videolink zum Tanzfilm unter theater-felina.de

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.06.2020