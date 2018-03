Tanzen gegen das Böse

Anzeige

„Dangerous Games“ (Gefährliche Spiele) lautet der Titel der aktuellen Fassung von Michael Flatleys Tanz-Klassiker „Lord of the Dance“. Auch wenn der Meister des irischen Stepptanzes seit 2016 nicht mehr selbst auf der Bühne steht, ist die Show, bei der er für Regie und Choreographie verantwortlich zeichnet, noch immer ein vor allem optisch eindrucksvolles Spektakel. Das stellte das gut zwanzigköpfige Ensemble im Mozartsaal des Mannheimer Rosengartens unter Beweis.

Vor großen LED-Wänden, auf denen etwa idyllische Wälder oder düstere Höhlen zu sehen waren, ließen die Tänzer in teils atemberaubenden Tempo ihre Sohlen klappern. Bei den oft symmetrisch aufgebauten Ensemble-Teilen stimmte das Timing trotzdem perfekt. Während der 30 Nummern des Programms kam eine Vielzahl von Kostümen zum Einsatz, die von bunten Kleidern über futuristische Rüstungen bis hin zu Roben reichten, die aus einem Fantasy-Film hätten stammen können. Vor allem bei den Frauen, aber gelegentlich auch bei den Männern, war viel nackte Haut zu sehen. Unterstützt wurden die Auftritte von pyrotechnischen Effekten.

Stepp-Duelle mit dem „Dark Lord“

Die Geschichte war angesichts dieser opulenten Optik vernachlässigbar. Generell ging es um einen Kampf von Gut gegen Böse, repräsentiert durch den „Lord of the Dance“ (James Keegan) und den „Dark Lord“ (Tom Cunningham) sowie deren Anhänger. Das barg viele Gelegenheiten für Stepp-Duelle. Als Solist bewegte sich Keegan ausdrucksstark über die ganze Bühne und feuerte immer wieder die klatschenden und johlenden Zuschauer an. Und Jess Judge präsentierte als Little Spirit, in deren Traum sich die ganze Handlung abspielt, Akrobatik-Einlagen mit fast unmöglich erscheinenden Verrenkungen.