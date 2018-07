Tanztheater Wuppertal vor Neuanfang

Anzeige

Wuppertal (dpa) - Das Tanztheater Wuppertal Pina Bausch trennt sich von seiner Intendantin Adolphe Binder. «Diese Entscheidung ist leider notwendig geworden, um die Handlungsfähigkeit dieser einzigartigen kulturellen Einrichtung wiederherzustellen», erklärte der Beirat des Tanztheaters am Freitag in einer Mitteilung.

Der langjährige Geschäftsführer des Theaters, Dirk Hesse, werde zum Jahresende seine Tätigkeit beenden. Damit steht das Tanztheater der 2009 gestorbenen, weltberühmten Choreographin Pina Bausch vor einem Neubeginn.

In den vergangenen Tagen war ein weitgehender Konflikt zwischen der Geschäftsführung und Binder bekannt geworden. So gibt es noch keinen Spielplan für die nächste Saison. Die Tänzer wurden von dem Konflikt auf einem Gastspiel in Paris überrascht. Der Beirat - das Aufsichtsorgan des Tanztheaters - erklärte, von der Geschäftsführung werde erwartet, dass spätestens im September der Spielplan vorgelegt werde.