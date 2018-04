Tarantino und DiCaprio preisen neues Projekt

Anzeige

Los Angeles (dpa) - Die Oscar-Preisträger Quentin Tarantino (55) und Leonardo DiCaprio (43) rühren die Werbetrommel für ihr nächstes Projekt.

«Once Upon a Time in Hollywood» werde seinem 90er-Jahre-Hit «Pulp Fiction» wahrscheinlich am ähnlichsten sein, sagte der Regisseur Tarantino in der Nacht zum Dienstag in Las Vegas bei einem Treffen von US-Kinobesitzern. Dort stellte er zusammen mit seinem Hauptdarsteller DiCaprio den geplanten Film vor, wie die Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» am Dienstag berichteten.

DiCaprio und der zweite Hauptdarsteller, Brad Pitt, würden - so prophezeite Tarantino - «das aufregendste dynamische Star-Duo seit Paul Newman und Robert Redford» sein. DiCaprio fügte hinzu, dass das Skript für den Film eines der besten Drehbücher sei, die Tarantino je geschrieben habe.