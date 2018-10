Tausendsassamit Witz

Musiker und Sänger Ingo Insterburg im Jahr 2010 in seinem Wohnzimmer. © dpa

Der Liedermacher und Sänger Ingo Insterburg („Ich liebte ein Mädchen“) ist tot. Er starb nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 84 Jahren, wie sein langjähriger Musik-Manager Frank Nietsch gestern der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuvor hatten die Zeitungen „B. Z.“ und „WAZ“ berichtet.

Nietsch hat den Musiker nach eigenen Angaben bis zu dessen Tod am vergangenen Samstag in einem Berliner Hospiz begleitet. Er habe Insterburg im Sommer 1990 kennengelernt und sei seitdem an seiner Seite gewesen.

Der Liedermacher hatte Ende der 1960er gemeinsam mit Comedian Karl Dall, dem Schauspieler Jürgen Barz und dem Autor Peter Ehlebracht die Band Insterburg & Co gegründet. Zu einem Zeitpunkt, zu dem es den Begriff Stand-up-Comedy in Deutschland noch nicht gab, erlangte die Band Kultstatus mit einem neuen Typ von Unterhaltung: Blödel-Musik und Parodien für den einfachen Humor. Damit war sie Vorbild für Künstler wie Otto und Mike Krüger.

Ein „Musik-Tausendsassa“ sei Insterburg gewesen, so Nietsch voller Bewunderung. Unter anderen habe er Gitarre, Geige, Querflöte und Saxofon beherrscht. Mehr als 55 Jahre lang stand Insterburg als Musiker auf der Bühne. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.10.2018