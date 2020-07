Taxi nach Bregenz

Ein paar freie Tage. Herrliches Wetter. Bodensee. Und wenn man schon mal da ist, einen Abstecher nach Bregenz. Das waren die Gedanken, die sich der Autor vor einigen Tagen gemacht hat. Keine Sorge: Sie haben nichts verpasst. Die Festspiele auf der Seebühne, sie finden nicht statt. Fallen aus – Corona, Sie wissen schon. Dennoch hat es den – noch jungen Kulturjournalisten – mal in die kulturrenommierte Stadt gezogen. Eine Trockenübung, sozusagen.

Wenig Schutzmaßnahmen

Also: Ab ins Taxi und hin zur Seebühne, wo noch das Bühnenbild von „Rigoletto“ zu sehen ist. Dass Taxifahren in unserem Nachbarland wieder normal vonstattengeht – das heißt, ohne Plexischeibe oder gar Mund-Nasenschutzpflicht – sei am Rande erwähnt (hier unterscheiden sich die Maßnahmen, falls man sie überhaupt noch so nennen kann, wenig von denen im restlichen Land). Ein türkischstämmiger, im breitesten Österreichisch sprechender Chauffeur fährt. Wo ich herkomme, möchte er wissen. Smalltalk. Na gut.

„Mannheim. Kennen Sie das?“ „Mannheim! Apache 207 ist da her, oder?“ Ich schweige. Muss überlegen. Einerseits: Warum denn nicht Werbung machen? Die paar Meter über den Rhein hin oder her – ist das hier am Bodensee, in Bregenz, in Österreich relevant? Aber kann ich das wirklich machen? Apache 207 aus Mannheim? Ludwigshafen gleich Mannheim? Als gebürtiger Mannheimer eine Frage elementaren Ausmaßes. „Ja, der kommt da aus der Ecke“, versuche ich diplomatisch und mit so viel Werbung wie möglich zu antworten.

Ein großer Kopf auf der Bühne

Mittlerweile sind wir kurz vor Bregenz. Mannheim habe viel klassische Musik zu bieten, versuche ich, das Gespräch am Laufen zu halten. „Ja, aber Apache 207 ist echt gut.“ Okay, mit Klassik ist hier wenig geholfen. Generell Musik? Xavier Naidoo? Schwierig. Comedy? Bülent Ceylan wäre bedenkenlos zu nennen, ehe aber schon von vorne kommt: „Gibt es viele Gangsta-Rapper bei Ihnen?“ „Mannheim ist sehr vielfältig und bunt“, sage ich: „Und wirtschaftsstark. Viel Industrie.“ „Autos?“ „Joa, auch viel Chemie und Pharma.“„Okay“, kommt es von vorne und ich fürchte, das Gespräch ist abgewürgt.

Doch, weit gefehlt. „Ist die BASF in Mannheim?“ Ich schweige. Überlege. Nach Apache 207 nun auch die BASF? Immerhin: Die war mal in Mannheim. Aber reicht das? Wir sind da. An der Seebühne. Zum Glück. „Ist auf der Bühne noch etwas zu sehen?“, frage ich. „Ja, da ist so ein großer Kopf auf der Bühne“, erwidert er, die verhängnisvolle BASF-Frage wohl vergessen. Ludwigshafen? Mannheim? Hauptsache Metropolregion, denke ich mir – und steige aus. Sebastian Koch

