Technik als Überzeugung

Zeitgenössischer Musik wird häufig nachgesagt, dass sie zu stark vom Kopf gesteuert sei. Abstrakt und „theoretisch“ bleibe, sogar dort, wo sie konkret Bezug nehme. Auch beim Konzert im Florian-Waldeck-Saal der Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen ließen sich dafür durchaus Belege finden, nicht zuletzt im ersten Stück: Es heißt „Polyptychon“, sein Komponist Claus-Steffen Mahnkopf will damit den großen Essayisten und Literaturkenner George Steiner ehren. Insbesondere ein Buch, in dem es über leider nicht verfasste Bücher geht, die Steiner gern geschrieben hätte.

Es ist dieses Fragmentarische und Unerfüllte, das sich in „Polyptychon“ verwirklicht. Unruhe und Unbehagen scheinen sich hier auszudrücken. Selbst die Art, wie Mahnkopf die Oboe d’amore einsetzt, möchte offenbar den überkommenen Erwartungen an dieses schöne Instrument nicht Vorschub leisten. Es tönt hart und spitz. Raspelt kein Süßholz.

An einem Strang ziehen

Alle sieben Instrumentalistinnen und Instrumentalisten spielen unabhängig voneinander. Dass sie außerdem „dank“ geltender Corona-Regeln mit einem Hygiene-Abstand musizieren, fächert den Gesamtklang weiter auf. Das Freiburger Ensemble SurPlus kann sich aber auch zusammenraufen und an einem Strang ziehen, wie es sodann in Wolfram Schurigs „variations automatiques“ beweist. Durch feine, schlanke Klangbänder kommt etwas Fließendes und Gleitendes in dieses Stück.

In Mannheim ist das älteste gespielte Werk drei Jahre alt, drei von vier Komponistinnen und Komponisten sind leibhaftig anwesend. Auch Saskia Bladt, die sich dem Ritter von der traurigen Gestalt zuwendet: Don Quixote. Natürlich nicht so herrlich plakativ wie Richard Strauss, doch mit „konkreten“ Klangobjekten, unter anderem aus Glas und Messing.

Streicherbögen kämpfen gegen Windmühlen. Das Stück ist theatralisch, aktionistisch. Während Brice Pauset mit einem komponierten Kommentar zum „Kapital“ aufwartet. Also zu Karl Marx, an dem ihn dessen „Mischung aus Technizität und Überzeugung“ (oder Pathos) reizt, wie er wissen lässt. Man hört es seiner Musik auch an.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.11.2020