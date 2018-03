Anzeige

Er kann einem fast leidtun, der flauschige, sympathische und niedrigschwellige Teddybär aus Berlin, oder, so die „Süddeutsche Zeitung“ dieser Tage frei nach Bert Brecht, „Der gute Mensch von nebenan“. Matthias Lilienthal verlässt also München. Er ist zu modern, zu weltoffen, zu verrückt, zu jugendlich und zu trashig für die Münchner Schickeria. Das Klagen ist groß. Schuld hat die CSU. Sagt nicht die SPD. Sagen alle.

Nun, da der 2015 an die Isar gewechselte Theatermacher geht, bevor er ankommt, ist das Wehklagen groß. Die „Süddeutsche“ klagt mit. Dabei war, was jetzt passiert, von Beginn an programmiert. Wer Lilienthals Wirken im Hebbel am Ufer verfolgt hatte und 2014 gesehen hat, wie er die neuartigen Bühnen-Formate aus Berlin einfach eins-zu-eins auf „Theater der Welt“ in Mannheim übertrug, wusste, dass es mit den Kammerspielen nicht klappen konnte, denn auch dort tat er nichts Anderes. Lilienthal hat das Theater sozial revolutioniert. Aber Lilienthal ist Lilienthal ist Lilienthal… und nicht Dieter Dorn (siehe nebenan). Stefan M. Dettlinger