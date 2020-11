Termine verschoben

Künzelsau.Auch bei Würth wird das kulturelle Leben im November komplett heruntergefahren. Seit heute zunächst bis Ende des Monats sind die Kunsthalle Würth und Johanniterkirche in Schwäbisch Hall sowie die Museen Würth in Gaisbach-Künzelsau und die Hirschwirtscheuer in Künzelsau geschlossen. Alle Kulturveranstaltungen sind abgesagt oder werden verschoben. Für folgende Veranstaltungen im Carmen Würth Forum stehen bereits Ersatztermine fest: Das ausgebuchte Kabarett mit Willy Astor wird vom 8. November auf den 8. Januar 2021 verschoben, das ausverkaufte Konzert „No Tenors Allowed“ mit Thomas Hampson und Luca Pisaroni vom 14. November auf den 28. Dezember, das ausverkaufte Kammerkonzert „Zu neuen Ufern“ mit Sir András Schiff vom 17. November auf den 1. November 2021 und das Familienkonzert „Beethoven for Kids“ der Würth Philharmoniker vom 22. November auf den 26. Dezember; davon ausgehend, dass die Entwicklungen dies erlauben. Hierfür erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.11.2020