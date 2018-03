Texte voller starker Bilder

Anzeige

Sie gehören zu jenen, die seit einigen Jahren als Dramaturgen und Hausautoren am Berliner Gorki-Theater die Kulturszene aufmischen, und sie sind Freunde: Sasha Marianna Salzmann und Necati Öziri. Im Mannheimer Eintanzhaus sprachen sie über sich, ihre Werke und ihre Arbeit in einem Dialog, der wie ein lautes Denken ablief, das in verschiedene Richtungen drängte. So vermittelten sie unterhaltsam einiges über ihre „Beziehungen, Bräuche und Begrenzungen“, die sie kennzeichnen, und über den Schreibprozess.

Im besten Sinne radikal

Ihre Werke sind im besten Sinne radikal, provokativ, frappant. „Außer sich“ ist der Titel des Erstlings, mit dem die 1985 in Wolgograd geborene Salzmann 2017 auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand, also in die engere Auswahl kam. Er passt zu einer Generation, die sich nicht scheut, zu provozieren. Das Verstörende jedoch ist nicht abschreckend, wie Programmleiterin Insa Wilke festhielt, „es schafft Raum, in dem Sie als Zuhörer eingeladen sind, einzutreten“.

Das Flüchtige ist es, was die Werke der 1995 nach Deutschland gekommenen Autorin Salzmann auszeichnet, das Ineinanderfließen von Zeit, Sprache, Identität und Geschlechtern. Die Handlung des Theaterstücks „Get Deutsch or die tryin“ von Necati Öziri, Jahrgang 1988, hat viel mit ihm, dem als Türke in Deutschland Geborenen, zu tun –und mit all dem, was vor seiner Haustür passiert. Seine seismografische Sensibilität für gesellschaftliche Verwerfungen verwandelt Öziri in eine drastische, bildstarke Sprache, voller Rhythmus und Wut. Im Interview, das Salzmann vorlas, sagte dies der Überraschungsgast des Abends, die in Tel Aviv geborene Autorin und Theaterregisseurin Sivan Ben Yishai, so: „Es muss wehtun, wir müssen hinsehen, die Wunden öffnen, damit das Blut sichtbar wird.“ herlo