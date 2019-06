The Streets als Publikumserpresser

Mannheim.Das Mannheimer Maisfeld Derby kann sich mit dem siebten The-Streets-Konzert nach siebenjähriger Konzertpause hierzulande brüsten - und Mike Skinner fühlt sich trotz sehr gut gefülltem Palastzelt und ordentlichem Begrüßung nicht ausreichend gewürdigt. „Nice to meet you. I appreciate you coming here. But wake the fuck up!“ (Schön, Euch kennenzulernen. Ich weiß zu schätzen, dass ihr gekommen seid

...