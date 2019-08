„The Sweet“ spielen in Würzburg

Andy Scott (Zweiter von links) kommt mit „The Sweet“ in die Posthalle. © Sweet

Sweet ist eine der wenigen „Glam Rock Bands“, die Chart-Erfolge in den 70ern, 80ern und 90ern hatten. Sie haben über 30 Millionen Platten verkauft und touren immer noch. Und dabei bieten sie viel mehr als Glam Rock, ihre Musik ist zeitlos und vielseitig. Vom reinen Pop bis Heavy Metal, von Liedern wie Little Willy mit nur drei Akkorden bis hin zu komplexen Arrangements. Nachzuhören am Freitag, 10. Juli 2020, in der Würzburger Posthalle. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Zwölf Top-Twenty-Hits

1970 war ein wichtiges Jahr, Sweet mit Andy Scott, Steve Priest, Mick Tucker und Brian Connolly trafen auf die Songwriter Nicky Chinn und Mike Chapman und Plattenproduzent Phil Wainmann. Diese fünfjährige Partnerschaft brachte zwölf Top-Twenty-Hits hervor, darunter auch eine Nummer eins. Die Medien meinten daraufhin, dass die Band eine Retortenband sei. Die hartgesottenen Fans wussten es besser. Auf den B-Seiten der Hits fand man eigene Heavy Rock-Kompositionen. Die Live-Auftritte waren sensationell, was nicht nur an der Musik lag. Mitglieder der Band wurden in Belgien wegen eines obszönen Bühnenauftritts festgenommen. Das alles hat ihr Image nur gefördert.

US-Hits waren unter anderen „Ballroom Blitz“, der später im Film „Wayne’s World“ zu hören war, „Fox On The Run“, eine Nummer zwei, „Action“ später ein Hit für Def Leppard und „Love Is Like Oxygen“ auf Nummer fünf. Ihr Album „Desolation Boulevard“ bekam Gold. „Love Is Like Oxygen“ war seit drei Jahren wieder der erste weltweite Hit für Sweet. Das Lied, vom Gitarristen Andy Scott geschrieben, wurde mit zwei Novello-Awards ausgezeichnet. Sweet hatte endlich ihr Ziel erreicht – Anerkennung in Großbritannien.

Danach passierte schier Unglaubliches: Sänger Brian Connolly verließ die Band im Januar 1979. Das übrig gebliebene Trio machte weiter wie eine dreiteilige Sitzgarnitur, wie sie einmal beschrieben wurden, aber trotz einiger Hits in Europa und drei weiteren Alben, war nach einer letzten Tour in Großbritannien im Jahre 1981 alles vorbei.

