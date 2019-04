„The Temptations“ treten in Heilbronn auf

„The Temptations“ sind der Inbegriff von „Soul Music made in USA“. Welthits wie „My Girl“, „Papa was a rolling stone“, oder „Treat her like a Lady“ und über 100 Millionen verkaufter LPs machten sie zu Legenden. Soul-Fans erwartet ein unvergleichlicher Konzertabend mit „The Temptations“ – Reunion of Legends, feat. Glenn Leonard, Joe Herndon, GC Cameron auf ihrer „Motown Gold Greatest Hits Tour“. Am Freitag, 4. Oktober, kommen sie um 20 Uhr auch nach Heilbronn in die Harmonie. Über drei Jahrzehnte dominierten „The Temptations“ die weltweiten Soul-Charts. Sie gelten bis heute als die beste amerikanische Soulband aller Zeiten. Bild: Mike Klein

