Theater auf volkstümlichem Niveau

Es will ein Haus für alle sein. Mit diesem Selbstanspruch knüpft das Gebäude in einer rheinhessischen Stadt an eine beachtliche Tradition an. Mit der Wiedereröffnung des am 20. November 1889 erstmals eröffneten Volks-Theaters und Festhauses sollte ein Ort geschaffen werden, der allen Bürgern zugänglich ist. Kein elitärer Unterhaltungstempel, sondern eine Stätte der Begegnung überwiegend von Laien. Dabei orientierte sich Friedrich Wilhelm Schoen, der den Theaterbau Ende des vergangenen Jahrhunderts konzipiert hatte, immerhin am Bayreuther Festspielhaus. Bürger wie du und ich sollten Kultur auf volkstümlichem Niveau genießen können, ohne das provinzielle Flair eines Kleinstadttheaters.

1889 wurde das Festhaus eröffnet. Es bot mit 1200 Sitzplätzen imposante Ausmaße. Doch aus der Idee, ein eigenes Ensemble aus Laienschauspielern aufzubauen und zu unterhalten, wurde nichts. Bald wurden Künstler von außerhalb engagiert. Maskenbälle, Karnevalsveranstaltungen und Tagungen rundeten das Programm ab. Im Ersten Weltkrieg wurde das Haus als Reservelazarett genutzt. Am 14. Dezember 1932 fiel es einer Brandstiftung zum Opfer.

Doch bereits zwei Jahre später wurde es mit einer Aufführung von Wagners „Die Meistersinger von Nürnberg“ neu eröffnet. Bei Bombenangriffen wurde es 1945 bis auf einen Saal zerstört. Der Neubau konnte erst 1966 eröffnet werden. Er erlebte 2011 als 45 Millionen Euro teurer Umbau eine Wiedergeburt.

Schon 1937 wurden in der Stadt Nibelungenfestspiele ausgerichtet – propagandistisch ausgeschlachtet von den nationalsozialistischen Machthabern. Nibelungenfestspiele gibt es erst wieder seit 2002. In ihrem Zentrum steht auch das gefragte Gebäude, obwohl die Hauptinszenierungen nicht dort, sondern vor historischer Kulisse aufgeführt werden. Doch immerhin beginnen hier die Proben für die Inszenierungen. 2021 soll es damit weitergehen.

Der gesuchte Name (ohne den Artikel davor) der kulturellen Einrichtung ist Ergebnis eines Wettbewerbs, den die Stadt unter ihren Bürgern ausgerichtet hat. Diese orientierten sich bei der Namensgebung nicht weit weg, sondern entschieden sich, wenn man so will, in bescheidener lokalpatriotischer Gesinnung.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.12.2020