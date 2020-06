Theater bietet Bühne für TV-Show

Heidelberg.Noch können im Heidelberger Theater noch keine Vorstellungen oder Konzerte mit Publikum stattfinden. Doch unter dem Titel „Coronline“ bietet die Kultureinrichtung nun einer TV-Show ihre Bühne. Einen Sendetermin gibt es am Sonntag, 14. Juni, von 20 bis 22 Uhr. Das Heidelberger Kulturamt kooperiert dabei mit dem Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF).

In den aufgezeichneten Shows treten Künstler auf wie Toni Landomini (Hip Hop), die Heidelberger Sinfoniker (Barockmusik in historischer Aufführungspraxis), Christine Liakopoyloy (Tanz), Philipp Herold (Poetry Slam), Kathrin Christians (Klassik, Querflöte), Michael Buselmeier (Schriftsteller) und David Moufang (DJ). Weitere Sendetermine sind am Sonntag, 21. Juni, und Sonntag, 5. Juli, jeweils 20 bis 22 Uhr auf RNF.

