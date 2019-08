„Theater darf sich irren“

Herzlich ist der Applaus im Parkinsel-Zelt für Nachgespräche. Die Menschen kennen und mögen ihn, obwohl Rainer Bock in der Filmbranche als Spätberufener gilt und meist eher in kleinen, aber starken Rollen als Bösewicht zu sehen ist. In „Atlas“ ist er nun fraglos nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch Dreh- und Angelpunkt, ja nach geradezu mystisches Zentrum.

David Nawraths sozialkritischer Film, der am Sonntag, 1. September, (12.30 Uhr) nochmals beim Festival zu sehen ist, wirkt wie ein Krimi ohne Kommissar, der in der Frankfurter Welt der arabischen Clans und Immobilienspekulanten spielt. Als einstiger Gewichtheber und in die Jahre gekommener Möbelpacker mit Vergangenheit trägt Rainer Bock als „Atlas“ Walter nicht die ganze Welt, doch aber Dramatisches von Ausmaßen einer antiken Tragödie auf seinen Schultern.

Plädoyer für Zivilcourage

Still ist Bocks Spiel, karg in Mimik und Gestik, er zeigt von nichts zu viel und doch alles. Walter legt sich mit der Mafia an, um seinen Sohn und dessen Familie zu retten, die als Restmieter in den Strudel von Zwangsräumung und Gewalt gerät.

Im Gespräch ist Rainer Bock freundlich zugewandt und eloquent. Für ihn sei „Atlas“ auch „ein Film über Zivilcourage, die man nur so nennen kann, wenn man auch etwas zu verlieren hat.“ Einen Helden sieht Bock in seiner Figur allerdings nicht. Allenfalls „der Entschluss, nochmals Verantwortung zu übernehmen, aktiv zu werden, sich zu trauen und den Mut aufzubringen sich zu verändern“, habe Vorbildcharakter.

Auch wenn es schon lange her ist, erinnert sich Bock gut an seine Heidelberger und Mannheimer Zeit. 1993 und 1994 war er mit Inszenierungen Hans-Ulrich Beckers (Witold Gombrowicz’ „Yvonne, Burgunderprinzessin“ und Wenedikt Jerofejews „Walpurgisnacht oder die Schritte des Komtur“) zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Eine produktive, aber unruhige Zeit am Nationaltheater, markiert durch den Übergang der Generalintendanten Arnold Petersen und Klaus Schultz, der Michael W. Schlicht als Nachfolger von Nicolas Brieger zum Schauspielchef machte. Gerne erinnert er sich an Bühnenkollegen jener Jahre wie Irene Kugler oder Marcus Calvin, doch als Oberspielleiter Hans-Ulrich Becker nach Stuttgart ging, zog Bock, wie große Teile des Ensembles, mit. Zum Abschied gab es Peter Shaffers legendäre „Komödie im Dunkeln“: „Wir wollten nicht mit einem großen Klassiker, sondern mit einem launigen Stück einen zündenden Schlusspunkt setzen“, erinnert Bock, den es zurzeit nicht zum Theater zieht.

Internationale Karriere

Als Charakterdarsteller ist er längst im Film angekommen, in Rollen, die nicht immer die ganz großen sind, aber in denen Bock mit seiner besonderen Gabe, selbst schweigend psychische Aggregatzustände seiner Figuren zu vermitteln, großen Eindruck hinterlässt. Seinen Auftritt in Quentin Tarantinos „Inglorious Basterds“ relativiert er uneitel: „Es war mir eine Ehre, Tarantino kennengelernt zu haben, aber eine filmische Großtat, habe ich darin nicht vollbracht.“ Bei seiner Rolle als Arzt in „Das weiße Band“ mischt sich da schon eher Stolz in die Stimme. Warum zieht es ihn, den Geschichtenerzähler und Meister des feinen Mienenspiels, nicht zur Bühne?

Etwas „theatermüde“ sei er, räumt Rainer Bock ein. Auch wenn das Schöne am Theater sei, dass es sich irren dürfe. Die intensive Auseinandersetzung mit der Sache, aber auch den Regisseuren und Kollegen innerhalb eines sechs- bis achtwöchigen Theaterprobenprozesses („ein Geschenk!“) schätzte er sehr, befürchtet aber, „heute nicht mehr die Kraft zu haben, diese durchzustehen“. Schmunzelnd fügt er aber hinzu: „Obwohl ich ja mit den Jahren argumentativ stärker geworden bin...“.

Mit einer Kritik am Theater habe das wenig zu tun, betont Rainer Bock: „Das Theater hat heute vielmehr Ausdrucksmöglichkeiten, kann auf Video, Mikroports oder andere Kunstformen zugreifen. Diese Entwicklung ist toll.“ Ob es dann aber immer zum Erkenntniszugewinn führe, sei eine andere Sache.

Beim Film werde weniger diskutiert, alles sei enger getaktet, Budgets forderten feststehende Drehpläne. „Und Schauspieler, die am Set diskutieren, sind bei Produzenten nicht wohlgelitten“. Vielleicht ist eine gelegentlich Rückkehr zur Bühne also doch noch möglich? „Nein, auch wenn meine Frau und Sie sich das wünschen.“ Warten wir’s ab ...

