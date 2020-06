Theater erwachen aus Corona-Pause

Aus der corona-bedingten Zwangspause kehren an den nächsten beiden Wochenenden gleich zwei Theater aus Mannheim zurück: das Theaterhaus G7 am 6. Juni und das Rhein-Neckar-Theater am 12. Juni.

Im Gepäck hat das Theaterhaus „Eine nicht umerziehbare Frau“ als szenische Lesung draußen im Hofgarten und unter freiem Himmel. Fiona Metscher liest dort als die 2006 ermordete Journalistin Anna Politkowskaja um 20 Uhr das monologische Stück von Stefano Massini vor. Begleitet wird die Lesung auf dem Kontrabass. „Eine nicht umerziehbare Frau“ ist inspiriert von Schilderungen von Anna Politkowskaja und behandelt Themen wie den tschetschenischen Krieg, das Recht auf Wahrheit und Presse- und persönliche Freiheit. Die Produktion sei die erste in einer Reihe von Repertoirestücken, die für ein Open-Air-Programm im Hofgarten geplant seien. Bei Regenwetter wird die Veranstaltung nach innen verlegt – unter Einhaltung der geltenden Regeln.

Das Rhein-Neckar-Theater unterhält am 12. Juni mit einer ganz besonderen Show, die den 70ern gewidmet ist. Bei der Comedy-Retro-Revue wird gespielt und geplaudert, gesungen – aber nicht getanzt. Es werde eine Mischung aus Musicalerlebnis und Backstageführung, unterlegt mit Schlagermelodien der 70er Jahre, teilte das Theater mit. jeb

