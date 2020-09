Theater Heidelberg startet mit „Ernst ist das Leben (Bunbury)“ von Oscar Wilde in die Saison

Heidelberg.Licht ist die Bühne, darauf verteilt neun Sonnenschirme. Seebad-Stimmung. Brighton, oder so ähnlich, es schmeckt nach Fin de Siècle. Da werden sich die Akteure wohlfühlen, um ihren komischen Schabernack miteinander zu treiben. Auch das Publikum fühlt sich wohl im Stück „Ernst ist das Leben (Bunbury)“ von Oscar Wilde in der deutschen Fassung von Elfriede Jelinek, mit dem das Theater Heidelberg der Corona-Krise trotzt und frohgemut die Saison eröffnet. Denn die Gags werden eifrig goutiert, auch wenn diese manchmal etwas flach ausfallen. Aber das ist wie so vieles im Leben Geschmackssache.

Oscar Wilde schrieb eine böse Gesellschaftssatire, wenn er die Oberflächlichkeit seiner Protagonisten demaskiert, denen Schein wichtiger ist als Sein, die um einer Pointe willen jede Leidenschaft für eine Sache oder einen Mitmenschen vergessen. Jedwede Bedeutung wird zur Bedeutungslosigkeit, wenn nur die Fassade stimmt. Liebe ist nicht wertig, sondern Folie für ein glückhaftes Bonmot, dem der Gegenüber noch eins draufsetzen will. Der Selbstdarstellungstrieb feiert Urständ, und dieser Umstand macht das Stück so aktuell, auch wenn Shaw „Bunbury“ allenfalls für trivial hielt. Wilde hingegen hielt es für sein bestes Stück, was beinahe doppeldeutig klingen mag.

Regisseur Christian Brey, der am Haus schon mehrfach inszenierte, unter anderem „Der Geizige“ von Molière, hat spätestens seit seiner Zusammenarbeit mit Harald Schmidt ein Gespür für Komik. Er trimmt seine Figuren in diese Richtung, sie spielen „Typen“ als Karikaturen ihrer selbst. Zwei Kerle, Algernon der eine. John Worthing der andere. Gefallen sich in einem Verwirrspiel fiktiver Doppelexistenzen. Der eine braucht zur Abwechslung Stadtluft und der andere umgekehrt das Land. Doch Identität hat eigentlich keiner, alles nur Oberfläche, vom Ernst des Lebens niemals angekränkelt, weil Dasein als Dandy kaum mehr als ein stetes, selbstgefälliges Wortspiel bedeutet. Bühnengestalterin Anette Hachmann steckt sie in schrille Kostüme, Christian Brey lässt sie bis zum Exzess herumtoben, einschließlich verrückter Zappeleien zur Rockmusik (Tobias Cosler). Sie stolpern durchs Leben und finden alles Nichtssagende toll, zumal Sandwiches mit Gurkenscheiben. Raphael Gehrmann spielt den Algernon als blasierten Snob in buntem Popkultur-Jackett und röhrt zur E-Gitarre, wird dieser aber ebenso schnell überdrüssig. Andreas Uhse tritt als sein Gegenpart John/Jack in einer Art Landkluft auf und mimt den eher naiven Tölpel, der weder sich, noch die Welt oder gar die Mädels versteht. Aber irgendwie ist er ein richtig netter Kerl.

Die geben dem Ganzen natürlich die Würze, denn sie wollen sich partout verlieben und verloben, ohne Ansehen der Person, nur „Ernst“ müsse er heißen. Sophie Melbinger scheint als Cecily direkt dem Schulmädchen-Report entsprungen, während Lisa Förster (Gwendolen) sich als zukünftige Dame müht und deren systemische Hohlheit bloßstellt. Kein Landleben ohne Hochwürden, Stehffen Gangloff zeigt ihn als Ehrwürden ohne Würde, während Benedikt Fellmer als Butler/Diener Die Blasiertheit seines Herren imitiert. Flotte Züge entwickeln die beiden Seniorinnen in der Personenliste des Stücks: Christina Rubruck als herrische Lady Bracknell, auch mal mit Wagners „Walküre“-Musik unterlegt, und Nicole Averkamp, die als Gouvernante so gerne Deutsch lehren würde, für Oscar Wilde offenbar eine Art Unsprache. Und sie alle wirbeln über die Bühne, verstecken sich hinter den Sonnenschirmen oder versuchen Liegestühle aufzuklappen, welcher Running Gag die 90-minütige Vorstellung durchzieht. Lustig, wie sich alle abmühen, doch folgerichtig sinnentleert.

Christian Brey hat stark den Nonsens dieses Stückes herausgekitzelt, dafür aber geschliffenen Wortwitz und hintergründige Satire einschließlich Bosheit in dieser Komödie vernachlässigt. Aber vielleicht ist er gerade deshalb dem Kern von „Bunbury“ nahe gekommen?

Herzlicher Premierenapplaus aus den zwangsweise gelichteten Reihen für ein heiteres, unbeschwertes Spätsommermärchen. Intendant Holger Schultze dankte den Besuchern, deren Anwesenheit wieder einmal zeige. dass Heidelberg sein Theater brauche.

