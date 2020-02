Theater Oliv lädt zu öffentlicher Probe

Die Wahlen zum Ministerpräsidenten im thüringischen Landtag haben eine bundesweite, politische Krise ausgelöst – die nun auch vor der Kulturszene nicht haltmacht. So teilt das Theater Oliv mit, dass die „politischen Ereignisse in Thüringen“ gerade „starken Einfluss auf die Proben für eine unserer neuen Produktionen“ nähmen – weshalb das Theater am Donnerstag, 20. Februar, um 19.30 Uhr zu einer öffentlichen Probe lädt.

Geprobt werden soll das Werk „Einer flog aus der Kleingartenkolonie“. In dem Stück von Boris Ben Siegel werde der Umgang mit der AfD und „insbesondere mit deren Wählerschaft“ thematisiert, heißt es. „Ein öffentlicher Diskurs mit dem Publikum soll die Arbeiten beeinflussen. Wer zur Probe komme, „kann an der Inszenierung mitwirken.“ seko

