Theatermacher Schlicht gestorben

In Mannheim leitete Michael W. Schlicht die Schauspielsparte in einer schwierigen Zeit: Das Nationaltheater am Goetheplatz wurde umgebaut, das Sprechtheater zog in Ausweichspielstätten, erregte aber dennoch mit einigen Inszenierungen, vor allem von Hans-Ulrich Becker, überregionale Aufmerksamkeit. So hat Schlicht, Schauspieldirektor und stellvertretender Generalintendant des NTM in den Jahren 1992 bis 1996, verdienstvoll gewirkt. Wobei es seine Eigenart war, eher im Hintergrund zu agieren. Nun ist der Theatermacher laut einer Mitteilung des Theaters gestorben.

Schlicht, 1947 geboren, studierte Theater- und Musikwissenschaft, arbeitete als Dramaturg und inszenierte zuweilen auch selbst. Bevor er nach Mannheim kam, arbeitete er am Staatstheater Wiesbaden. Vom Nationaltheater wechselte er als Intendant ans Volkstheater in Rostock und danach ans Landestheater Eisenach. Theatermanager wollte er dann ab 2008 nicht mehr sein, aber als Dramaturg arbeitete er weiter – in Leipzig oder auch Hamburg. tog

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.07.2020