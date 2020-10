Theatertage pausieren

Hofft darauf, 2022 wieder Theatertage zu veranstalten: Konrad Wolf. © dpa

Die im Frühjahr erstmals veranstalteten rheinland-pfälzischen Theatertage werden 2021 nicht erneut stattfinden. „Unter den aktuellen Bedingungen der Corona-Pandemie kann ein solches Festival nicht verlässlich vorbereitet werden“, sagte Kulturminister Konrad Wolf (SPD) am Mittwoch. Ursprünglich war geplant, dass alle Mehrspartentheater des Landes im März in Koblenz gastieren. Die nächsten rheinland-pfälzischen Theatertage wird es nun frühestens 2022 in Mainz geben.

Der Koblenzer Theater-Intendant Markus Dietze, der eigentlich Gastgeber für die Schauspieler- und Musiker-Ensembles werden sollte, bedauerte die Entscheidung. Eine Absage sei in der aktuellen Situation aber die einzig vernünftige Lösung, erklärte er. Das vom Land ins Leben gerufene und geförderte Festival hatte Anfang März noch kurz vor Anordnung weitreichender Infektionsschutz-Regeln erstmals in Kaiserslautern stattgefunden. epd

