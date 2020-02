Der norddeutsche Song-Schreiber Thees Uhlmann und seine Band treten am Dienstag, 3. März, um 20 Uhr im Aschaffenburger Colos-Saal auf und stellen dabei das neue Album „Junkies & Scientologen“ vor. Sicherlich werden auch einige Klassiker aus dem Back-Katalog des ehemaligen Tomte-Sängers am Start sein. Karten gibt es in den Kundenforen der Fränkischen Nachrichten. Bild: Uhlmann

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020