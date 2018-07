Therapeut eigener Traumata

Anzeige

In ihrem neuen Film „Auf der Suche nach Ingmar Bergman“ unternimmt Margarethe von Trotta eine sehr persönliche Annäherung an den schwedischen Meisterregisseur. Zu Beginn ihrer filmischen Spurensuche inszeniert sie sich am Schauplatz von Bergmans berühmtem Film „Das siebente Siegel“ (1957) an der südschwedischen Küste, um in Gegenschnitten dessen Beginn zu kommentieren.

„Das siebente Siegel“ ist zugleich der Film, der, als sie ihn im nasskalten Pariser Winter des Jahres 1960 sieht, in der jungen Frau den Wunsch weckt, selbst einmal Filmemacherin zu werden. Sie trifft sich mit französischen Filmschaffenden zum Gespräch. Bergman habe das Kino offener gemacht und sei ein Wegbereiter des modernen Autorenfilms gewesen, sind sich der renommierte Drehbuchautor Jean-Claude Carrière und der Filmemacher Olivier Assayas einig. Als Margarethe von Trotta 1981 beim Filmfestival von Venedig für ihren Film „Die bleierne Zeit“ mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet wird, schließt sich ohne ihr Wissen ein weiterer Kreis. Denn erst später erfährt sie, dass Bergman dieses Werk auf seine Liste der für ihn wichtigen Filme aufgenommen hat.

Mit Nervenkrise in München

Neben diesen persönlichen Anlässen und Verbindungen geht es von Trotta in ihrem Porträt- und Erinnerungsfilm aber natürlich vor allem um den Künstler und Menschen Bergman, der in seiner Arbeit „die Wahrheit über die Natur des Menschen zeigen“ wollte.