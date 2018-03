Thesen über Flüchtlinge

Anzeige

Schriftsteller Uwe Tellkamp („Der Turm“) hat mit Äußerungen über Flüchtlinge und angeblich drohende Repressionen gegen Andersdenkende in Deutschland für Kritik und Irritationen gesorgt. Bei einem Disput am Donnerstagabend im Dresdner Kulturpalast betrieb er zudem Medienschelte. Wer sich kritisch äußere, werde in die rechte Ecke gestellt, lautete eine These Tellkamps.

Der Suhrkamp-Verlag ging auf Distanz: „Aus gegebenem Anlass: Die Haltung, die in Äußerungen von Autoren des Hauses zum Ausdruck kommt, ist nicht mit der des Verlags zu verwechseln. #Tellkamp“, twitterte der Verlag. In sozialen Medien gab es Kritik und Zuspruch für den 49 Jahre alten Autor. Manche Kommentare sahen ihn am rechten Rand wandeln.

Diskussion um Meinungsfreiheit

Auslöser war eine von der Stadt Dresden anberaumte Debatte. Vor etwa 800 Zuschauern traf Tellkamp in einer Diskussionsrunde im Kulturpalast auf den Lyriker und Essayisten Grünbein, der gleichfalls aus Dresden stammt. Dem Titel nach sollte sich die Debatte um Meinungsfreiheit drehen. Großen Raum nahm später aber gerade bei Tellkamp die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung ein. „Die meisten fliehen nicht vor Krieg und Verfolgung, sondern kommen her, um in die Sozialsysteme einzuwandern, über 95 Prozent“, sagte Tellkamp zu Motiven von Asylbewerbern und erntete dafür Protest. Nach einer Debatte um rechte Verlage auf der Frankfurter Buchmesse im vergangenen Jahr hatte Tellkamp bereits als Erstunterzeichner einer „Charta 2017“ von sich reden gemacht. Damals warnten die Initiatoren vor einer drohenden „Gesinnungsdiktatur“ in Deutschland. Daran knüpfte er jetzt an. Derzeit gebe es noch keine „Repressionsmühlen“ in Deutschland, sagte Tellkamp, fügte aber ein verschwörerisches „noch nicht“ an.