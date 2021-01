Thomas Krebs, Gitarrist

Thomas Krebs wohnt in Mannheim und ist hauptberuflich Musiker und Gitarrenlehrer. Sein Repertoire umfasst unter anderem Jazz, Rock, Blues, Soul und Funk. Er spielt in verschiedenen Bands in der Region, etwa im „Cool Cats Orchestra“, bei den „Limelights“ und „Die Walküren“. Krebs bildet außerdem eine Hälfte des Duos „Finest Blend“; seine Freundin, die Sängerin und Gesangslehrerin Dani Erndwein, die andere. Dabei kommt es nach den beiden nicht auf die Größe einer Band an, sondern auf die Intensität der Musik. Seit 2016 spielen „Finest Blend“ auf Events wie Hochzeiten, Geburtstagen, Vernissagen, in Kneipen oder sie begleiten den Brunch im Hotel oder Café. Zu hören: Klassiker unterschiedlicher Stilrichtungen, verfeinert mit einem „Blend“ eigener Ideen. Beide freuen sich über neue Gelegenheiten, vor Publikum zu spielen. Auch mit Spenden können geneigte Leserinnen und Leser über die Corona-Durststrecke hinweghelfen (PayPal.Me/finestblend). Mehr Infos unter www.finest-blend.com. apt

Mit der Benefizaktion „KulturGut – wir helfen den Kreativen“ wollen wir Künstlerinnen und Künstler mit Menschen zusammenbringen, die ihnen helfen wollen. Möchten Sie diesem Künstler helfen? Dann wenden Sie sich per Mail an kulturgut@mamo.de

Alle Infos zur Aktion: morgenweb.de/kulturgut

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.12.2020