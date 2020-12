Thomas Sifflings Weihnachts-Talkshow mkit Chako Habekost und Samuel Koch

Gewohnt treffsicher charakterisiert Kabarettist Christian „Chako“ Habekost die illustre Gästeliste des Abends im Ella & Louis: So „richtig Yin-und-Yang-mäßig“ sei die Besetzung von Thomas Sifflings traditioneller Christmas Gala. Deren zehnte Auflage kann pandemiebedingt nicht wie gewohnt im Nationaltheater (NTM) über die Bühne gehen, sondern wird am Donnerstagabend aus dem intimen Rahmen des Mannheimer Jazzclubs via YouTube übertragen. Leider ohne Publikum, wie der Gastgeber und Moderator bedauert. Dafür verfolgt auf digitalem Weg ein gutes Drittel mehr Zuschauer die Der Show, als live überhaupt in den Club passen.

Was Habekost meint: Wenn es um Weihnachten geht, ist die Leidenschaft bei Sifflings Stargästen extrem unterschiedlich ausgeprägt. So gegensätzlich, dass es sich perfekt ergänzt - wie im Gleichgewichtsmodell aus der chinesischen Philosophie. Bei der talkshow-artigen Runde im Saal vor der Bühne, zeigt sich: Die Yin -und Yang Linie beim Thema „Was einem bei den bevorstehenden Corona-Weihnachten nicht fehlt?“verläuft exakt zwischen den beiden Stühlen, auf denen das Ehepaar Koch sitzt.

Während NTM-Schauspieler Samuel Koch seiner Frau Sarah eher mittelcharmant bescheinigt, dass sie ein wenig spinne mit Weihnachten und am liebsten bis Februar dekorieren würde, outet sie sich als bedingungsloser Weihnachts-Fan: „Für mich ist es eigentlich immer nur zu schnell vorbei.“. Ob das zuhause zu einem „Sturm der Liebe“ führt? Bei den Dreharbeiten zu der gleichnamigen Telenovela hatte sich das Paar kennengelernt und 2015 verlobt. Ganz auf der Seite der als Sarah Elena Timpe bekanntgewordenen Schauspielerin stehen Sängerin Yvonne Betz und Siffling.

Kein totaler Weihnachtsmuffel

Autorin Bettina Habekost und Chako präsentieren dagegen ehelich-harmonisch ihre Disharmonie mit festlichen Obsessionen und schütten etwas Wasser in den weihnachtsromantischen Wein: „Wir sind am liebsten irgendwo am Strand, liegen am Strand und vergessen, dass Weihnachten ist.“ Er zeigt sich froh und munter, dass der Konsumrausch 2020 zwangsweise gemäßigter ausfällt, ihr fehlt generell „der Rummel“ nicht. Das einzige Dekorationsobjekt im Hause Habekost sei eine Bambi-Figur mit Nikolaus Mütze auf dem Tisch.

Als völliger Weihnachtsmuffel will der Kabarettist aber auch nicht dastehen: Schließlich habe „Woi-nachte“ für Pfälzer auch eine flüssig-beseelende Komponente. Mit „Schäni B’Scherung“ hat Habekost ja auch lange erfolgreich einschlägige Themen auf die Bühne gebracht. Laut der flott vorgetragenen Kostprobe daraus, ging Weihnachten für ihn immer dann los, wenn die Mutter im Keller verschwand und mit einer großen Kruscht-Kiste zurückkehrte. Voller Weihnachtsschmuck, Neudeutsch: Deko. Wie Räuchermännle und Kerzenkarussels aus dem „Schmerzgebirge“.

Ganz homogen präsentiert sich das musikalische Begleittrio mit Pianist Daniel Prandl, Bassist Dominik Bornhorn und Daniel Mudrack am Schlagzeug. Sie setzen zu Beginn mit „Winter Wonderland“ den beswingten Grundton des Abends. Unter Prandls Leitung tragen sie die gewohnt stimmstarke Yvonne Betz durch „All I Want For Christmas Is You“, die mit dem besinnlichen wie „What Child Is This (Christ The King)“ im Duett mit Sifflings Trompete noch heimischer klingt.

Starke Akzente setzen selbst geschriebene Songs wie das vom Gastgeber als Schlaflied verfasste „Abendlied“. Beeindruckend eigenwillig präsentiert sich Sarah Koch im Zusammenspiel mit der Band und Ehemann Samuel in einem leicht verdüsterten Chanson über Hänsel und Gretels Lebkuchenhaus. Dazu hat sie nicht nur den Text geschrieben, der ein wenig das an die Brüder-Grimm-Variationen von Rammstein-Sänger Till Lindemann fürs Theater erinnert, sondern es mit Thilo Zirr auch komponiert. Vielversprechend, wie ihr zweites Lied „Spiegelkabinett“. Da scheint gerade eine spannende Zweitkarriere zu entstehen.

Amüsante Lesungen

Ansonsten wurde aus bereits bekannten Büchern vorgelesen. Samuel Kochs Auszug aus seinem hintersinnigen „StehaufMensch!: Was macht uns stark? Kein Resilienz-Ratgeber“ gerät dabei erstaunlicherweise ähnlich amüsant wie die Kostprobe aus dem ersten „Elwenfels“-Pfalzkrimi der Habekosts. Die Wahl-Bad-Dürkheimer plauderten zuvor aus dem Nähkästchen über ihre Co-Autorenschaft - jedes Buch sei ein Liebesprojekt, versichert Bettina Habekost glaubhaft. Nachdem Yvonne Betz mit „O Holy Night“ den besinnlichen Höhepunkt des Abends auf die Bühne gebracht hat, verabschiedet Siffling seine virtuell applaudierenden Zuhörer in eine „wunderbare, seltsame Weihnachtszeit und ein hoffentlich entspannteres 2021“. Nach 140 unterhaltsamen, eine Spur zu textlastigen Minuten.

Info

Thomas Sifflings Weihnachtsshow ist auch eine Spendengala. Seine Gäste haben sich Projekte ausgesucht, für die Sie um Unterstützung bitten.

Bettina und Christian Habekost wollen von der Pandemie-Krise betroffen Kulturschaffenden helfen, über den Verein 1st Class Session - Artist Support e.V. (IBAN: DE04 2405 0110 0065 7509 94, Verwendungszweck: Spende Coronakuenstlerhilfe).

Sarah und Samuel Koch werben für einen Verein, den der 2010 bei „Wetten, dass . . .?“ folgenschwer verunglückte Nationaltheater-Schauspieler selbst gegründet hat. Der Samuel Koch und Freunde e.V. (IBAN: DE77 6704 0031 0300 0007 00) möchte den Angehörigen von Kindern mit „lebensgebrenzenden Krankheiten“ helfen.

Yvonne Betz bittet um Spenden für das Kinderhospiz Sterntaler (IBAN: DE19 4306 0967 6026 3478 00) in Mannheim und Dudenhofen..

Der Regionalsender RNF zeigt Thomas Sifflings Christmas Gala am Samstag, 19. Dezember, 21.30 Uhr, am Sonntag, 20., 15 Uhr, sowie zur Bescherung an Heiligabend um 18 Uhr. Außerdem ist die Show eine Woche lang auf dem YouTube-Kanal des Ella & Louis frei zugänglich.

Mannheimer Morgen, Freitag, 18.12.2020