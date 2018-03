Thommy Mardos vielsagende „Nichtsflächen“

Thommy Mardo hat gestern Abend in der Mannheimer C7-Galerie seine Werkschau „Thommy Mardo – der andere Blick“ eröffnet. Auf Anfrage dieser Zeitung wählte der Fotograf aus der Schau sein Lieblingsmotiv aus und erklärte die obenstehende „Mondlandschaft“ aus seiner Reihe „Nichtsflächen“, aufgenommen in St. Peter Ording: „Die Reihe besteht aus Bildern, in denen extrem viel Schwarz oder Weiß, also

...

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.02.2018