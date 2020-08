Ticketverkauf startet online

An diesem Mittwoch beginnt der Online-Ticketvorverkauf für das Open-Air-Kino des Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen. Aufgrund der Hygienevorschriften können nur Tickets für zusammenhängende Doppel-Sitzplätze gekauft werden, teilte das Festival am Dienstag mit. Demnach betrage der Preis für zwei Personen 24 Euro. Einzelsitzplätze für das am 26. August beginnende Festival gibt es nicht.

Am Mittwoch, 18. August beginnt der analoge Kartenvorverkauf im Ludwigshafener Wilhelm-Hack-Museum. Restkarten sind zudem an der Festivalkasse auf der Parkinsel erhältlich. seko

Info: Tickets online unter: tickets.fflu.de

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.08.2020