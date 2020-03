Tiefgreifend betörend

Ein wenig fühlt es sich an, als wäre Agnes Obel nicht an die Grenzen und Gesetze der Realität gebunden. Ihr Gesang und die Musik wandern beim ausverkauften Konzert im Mannheimer Capitol nach freiem Ermessen zwischen Wach- und Traumwelt umher, driften durch ätherische Ebenen, tauchen im Schattenmeer nach matt schimmernden Perlen und erwecken jederzeit den Eindruck, als bräuchte es nur einen einzigen entschlossenen Wimpernschlag, um den feinen Faden zur Wirklichkeit vollends zu kappen. Es verwundert nicht, dass Obels Songs in düster-abgründigen TV-Serien wie „Der Nebel“, „The Rain“ oder „Dark“ verwendet worden sind; ebenso wenig, dass kein Geringerer als der Meister des surrealen Films, Regisseur David Lynch, vor ein paar Jahren höchstselbst einen Remix von „Fuel To Fire“ angefertigt hat. Gleichzeitig bleiben die Stücke der Sängerin und klassisch ausgebildeten Pianistin durch eine klare kompositorische Handschrift durchaus zugänglich.

Kongeniale Begleitung

Wir blicken in diesen rund 90 Konzertminuten (nach einem Vorprogramm mit der Singer/Songwriterin Marlène Colle) reichlich fasziniert und wie durch einen Rauchglasspiegel in den mystischen Pop-Kosmos der in Berlin lebenden Dänin. Ihre neueste Klangkreationen hat sie unter dem Namen „Myopia“ zusammengefasst, wie Obel ihr viertes, diesen Februar erschienenes Album genannt hat. Instrumental und gesanglich wird sie von Anne Bakker (Bratsche), Christina Koropecki (Cello) und Louise Anna Dugan (Schlagwerk) kongenial begleitet.

„Camera’s Rolling“ entwickelt hierbei packende Sogwirkung, „Broken Sleep“ treibt mit dramatischer Intensität durch die Finsternis, „Riverside“ funkelt in wundersamen Sphären-Akkorden, und „Stretch Your Eyes“ taumelt Vaudeville-selig aus den Lautsprechern. Stürmischer, im Stehen gespendeter Beifall beschließt (nach der Zugabe mit „Won’t You Call Me und „On Powdered Ground“) einen tiefgreifend betörenden Abend. mav

