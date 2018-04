Tod auf einer New Yorker Parkbank

Andrea Shin (Rodolfo), Kammersängerin Barbara Dobrzanska (Mimi). © Traubenbe

So viele Buh-Rufe auf einmal handelt sich das Staatstheater Karlsruhe sonst kaum in der kompletten Saison ein, wie jetzt mit Puccinis "La Bohème". Was ist passiert? Eigentlich gar nichts außer einem Ortswechsel, denn Regisseurin Anna Bergmann verlegt in ihrer dritten Operninszenierung die Handlung von der schäbigen Dachstube in den Central Park New York. Das macht insofern einigermaßen Sinn,

...

