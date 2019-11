Tödliches Spiel unter Geschwistern

Ein Mörder, den niemand mehr suchen muss. Zwei Schwestern im Zwielicht. Und menschliche Abgründe, die direkt in eine sprichwörtliche Schlangengrube führen. Aus diesen Zutaten konstruiert Sir Alan Ayckbourn einen Psychothriller, der sich als kurzweiliges Kriminalstück tarnt. Im Heidelberger Taeter-Theater wird daraus unter der Regie von Wolfgang Graczol ein spannungsgeladener und vielschichtiger Theaterabend mit ordentlich Frauenpower.

Auch wenn hier nichts ist, wie es scheint, beginnt das 2005 in Deutschland uraufgeführte Drei-Frauen-Stück „Falsche Schlange“ zunächst harmlos.

Sparsam und dennoch bildmächtig versetzt das Bühnenbild den Zuschauer in einen sonnigen Garten, in den die vom Jetlag geplagte Annabel Chester (Sabine Gerspach) nach Jahrzehnten mit gemischten Gefühlen zurückkehrt. Bis nach Tasmanien ist die geradlinig wie elegante Frau einst vor dem strikten Elternhaus geflohen, hat Karriere gemacht und Geld verloren, geheiratet und sich scheiden lassen. Der Grund für ihre Reise ist ein trauriger: Der Vater ist plötzlich verstorben, das Testament wartet, und sie muss nach dem Wohl ihrer vor Jahrzehnten zurückgelassenen Schwester sehen. Das naive Nervenbündel Miriam, raffiniert gespielt von Tinka Hartung, zeigt sich als der absolute Gegensatz. Geduldig blieb die Jüngere im elterlichen Anwesen, pflegte den Patriarchen und hatte ansonsten im Leben das Nachsehen. Zu Hilfe mit dem alten Mann kam ihr die Krankenschwester Alice Moody (Nicolette Quigley), die jedoch bald gefeuert wurde. Mit einem haarsträubenden Bericht wendet sich die geprellte Fachkraft nun an Annabel: Das Nesthäkchen Miriam soll den Vater ermordet haben. Am Abend stellt die Ältere die Jüngere zu Rede, es folgt nicht nur ein Geständnis, sondern eine schonungslose Familienaufstellung. Die bloße Tat ist rasch erklärt („ein wenig die Treppe herunter geschubst“), doch mit dem schwindenden Licht fallen auch die schützenden Hüllen. „Nur am Tag schämen wir uns für die Dunkelheit in uns drin“, schmettert Miriam ihrer Schwester entgegen. Erinnerungen, Bekenntnisse, Beichten – abgründiger könnte das schichtweise Häuten der Charaktere kaum sein.

Nervenkitzel bis zum Schluss

Wer treibt nun wen in den Tod? Wer macht gemeinsame Sache im durchtriebenen Spiel um Schweigegeld, das die Pflegerin mit zuckersüßer Stimme und unbeweglicher Mine erpresst? Es beginnt die Suche nach der namensgebenden falschen Schlange. Man meint zu ahnen, wie die Auflösung lautet, ist doch manches nach gängigem Krimimuster gestrickt. Und dennoch bleibt der Nervenkitzel bis zur letzten Sekunde im Theater erhalten. Gespickt mit einer Prise britischem Humor schlängelt sich die Wahrheit durch die Fallstudien dreier starker Frauen, um ihren überraschenden Höhepunkt zur Geisterstunde zu finden. afs

