Töne unter dem Brennglas

Ausgerechnet aus dem Land der hochemotionalen italienischen Oper kommen mit die sensibelsten Klangschöpfer des 20. und 21. Jahrhunderts – wie dieses neue Album des Klangforum Heidelberg beweist. Luigi Nono und Salvatore Sciarrino werden auf „Parole e testi“ (in etwa: Worte und Texte) wie unter dem Brennglas gezeigt, der Eine, Nono, als Schöpfer so hochmoderner wie auch sensibler komplexer Kammermusik („Polifonica – Monodia – Ritmica“) und in gewisserweise mit dem Gesangsoktett „Sarà dolce tacere“ als Vorläufer des Anderen: Sciarrino. Der wiederum zeigt in „Tre canti senza pietre“ auch Humor, lässt seine Sänger nicht nur in Anlehnung an Monteverdi und Gesualdo isolierte und oft hochästhetische Klanglichkeiten um ein Tonzentrum vertiefen, sondern auch aufbellen, aufschreien, winseln oder heulen. Eine tolle Produktion ist den Heidelbergern wieder mal gelungen. dms

Parole e testi

Schola Heidelberg, Ensemble Aisthesis, Walter Nußbaum (Divox).

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.04.2020