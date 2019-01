Töne von ganz verschiedenen Welten

Die Reihe „Musiksalon“ am Mannheimer Nationaltheater ist ein rechtes Schatzkästchen; an wechselnden Aufführungsorten bietet sie Interdisziplinäres: Kammermusik Liederabende, Vorträge, Jazz. Das Ensemble Audace (das französische Wort audace bedeutet Kühnheit und Verwegenheit) ist ein variabler Zusammenschluss von Profimusikern, aus denen sich nun ein Streichtrio formiert hat, das selten gehörte Werke von Beethoven, Mozart und Martinu im gut besuchten Oberen Foyer des Theaters am Goetheplatz spielte.

Das Ehepaar Eun-Ae und Maximilian Junghanns (Cello und Geige) und NTM-Solobratscher Alexander Petersen hatten sich mit viel Liebe zum Detail dreier Werke angenommen, von denen zumindest das mittlere kaum einmal den Weg in den Konzertsaal finden dürfte.

Das Streichtrio c-Moll op. 9 Nr. 3, das Ludwig van Beethoven für sein bestes hielt, gibt den drei aufführenden Solisten mit seinen oft stafetten- artig durchlaufenden Motiven viel Raum zu brillieren, verdichtet sich aber vor allem in den Ecksätzen ins Sinfonische.

Wolfgang Amadeus Mozart bearbeitete einige der Bach’schen Fugen (aus dem „Wohltemperierten Clavier“ und der „Kunst der Fuge“) für Violine, Viola und Violoncello und stellte ihnen jeweils langsame Einleitungen (Adagio, Largo) voran. Die drei jungen Künstler hatten das ungewöhnliche Werk „Sechs dreistimmige Präludien und Fugen KV 404a“ perfekt einstudiert und bewältigten die technischen Herausforderungen im Oberen Foyer des Theaters mit einiger Brillanz.

Spröde Klangsprache

In eine andere Welt führte sodann das 1934 entstandene, nur zweisätzige Streichtrio Nr. 2 des tschechischen Komponisten Bohuslav Martinu. Die durchweg spröde Klangsprache wird durch klangschöne Flageoletts der Geige aufgehellt. Ein motorischer Grundduktus prägt den Finalsatz Poco moderato. Als der reiche Beifall für eine großartige Leistung nicht enden wollte, erschien die Cellistin ohne Instrument zum Verbeugen und signalisierte damit: keine Zugaben mehr!

