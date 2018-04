Tönende Architektur

Früher gab es sie ja ansatzweise: Konkurrenz zwischen dem Heidelberger Frühling – dieses Jahr mit 47 000 Besuchern in 126 Veranstaltungen (!) – und den SWR-Festspielen Schwetzingen. Doch das ist vorbei, und jetzt mündet die friedliche Koexistenz gar in ein Kooperationskonzert: Ein „Frühlings“-Abend in der Heidelberger Peterskirche porträtiert José María Sánchez-Verdú, bevor die Festspiele in

...

Sie sehen 22% der insgesamt 1857 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.04.2018