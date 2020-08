Tolle Musik und Diskussion

Wenn Kartal Karagedik, der Gewinner der Goldenen Viktoria beim Debut-Klassik-Gesangswettbewerb 2012, die Matinee am Sonntag, 6. September, um 11 Uhr im Bad Mergentheimer Kursaal mit Liedern von Brahms, Schumann und Schubert bereichert, dürften ihm die Herzen der Zuhörer zufliegen. Zu lange musste man in der Region auf Gesang dieser Güteklasse warten.

Noch in bester Erinnerung ist der Sieg des 1984 in Izmir geborenen Baritons, der damals in der Wandelhalle stimmlich und in der künstlerischen Gestaltung nach Ansicht der Jury den mit Abstand überzeugendsten Vortrag geboten hatte.

2007 begann Karagedik seine Karriere in Bologna. Später wurde er Ensemblemitglied am Theater Magdeburg und von 2013 bis 2015 am Theater Erfurt. Es folgten Gastspiele beim Puccini-Festival in Torre del Lago, an der Oper Leipzig oder beim Schleswig-Holstein Festival. Seit der Spielzeit 2015/16 gehört Karagedik dem Ensemble der Staatsoper Hamburg an. Diese Karriere verdeutlicht, wie sehr sich der Bariton künstlerisch weiterentwickelt hat. Auf die Auswahl der von ihm interpretierten Lieder darf man gespannt sein.

Im Kursaal wird aber nicht nur auf höchstem Niveau gesungen, sondern auch mit namhaften Gästen über die Zukunft des klassischen Gesangs diskutiert. „Quo vadis Gesang? Die menschlichste aller Kunstformen im Spiegel unserer Zeit“ ist das Thema der Runde mit dem italienischen Komponisten Giorgio Battistelli, dem Generalmusikdirektor des Mainfranken Theaters Würzburg, Enrico Calesso, dem Musikkritiker beim Deutschlandfunk Kultur, Uwe Friedrich, und Clarry Bartha, der Künstlerischen Leiterin des Gesangswettbewerbs seit 2016. In dieser Runde von Fachleuten wird es Antworten zur Zukunft von Sängern geben, die sich auf einem – nicht erst seit Corona-Zeiten – kleineren Markt behaupten müssen.

Wird im Studium nicht nur an der musikalischen Technik gefeilt, sondern auch das nötige Wissen vermittelt, wie man sich etwa freiberuflich einen beruflichen Weg bahnen kann? Gibt es Rezepte für eine kluge Steuerung des Repertoires, das sich an den stimmlichen Voraussetzungen des Künstlers orientiert? Denn eine Stimme kann sich verschleißen, wenn sie sehr früh und intensiv mit zu anspruchsvollen Rollen überfordert wird. Werden an den Universitäten zu viele Sängersolisten, vor allem in weniger nachgefragten Stimmlagen, ausgebildet? Nur wenige Absolventen eines Gesangsjahrgangs finden eine dauerhafte Anstellung. Werden vor allem beim Regietheater zusätzliche Qualifikationen auf schauspielerischem Gebiet immer wichtiger? Solche und andere Fragen diskutieren die Experten aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Die Matinee am 6. September ist der spannende Einstieg in das Jubiläumsjahr von Debut. Denn zum zehnten Mal wird 2020 der Klassik-Gesangswettbewerb ausgetragen. Am 17. September beschließt die Vergabe der ersten Auszeichnungen und Preise den Liederabend um 19.30 Uhr in der Tauberphilharmonie Weikersheim.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 01.09.2020