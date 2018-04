Topquote für zweiten Makatsch-«Tatort»

Anzeige

Berlin (dpa) - Fernsehkommissarin Heike Makatsch (46) ist mit ihrem zweiten «Tatort» noch einmal stark in der Zuschauergunst gestiegen. 9,01 Millionen (25,7 Prozent) schalteten am Ostermontag von 20.15 Uhr an den Fall «Zeit der Frösche» ein, der in Mainz spielt.

Bei ihrem «Tatort»-Debüt - damals noch als Ermittlerin in Freiburg - hatte Makatsch alias Hauptkommissarin Ellen Berlinger im März 2016 noch 7,99 Millionen erreicht. Laut SWR lockte «Zeit der Frösche» auch viele junge Zuschauer vor die Mattscheibe: Im Publikum zwischen 14 bis 49 Jahren erreichte der «Tatort» am Montag demnach 20,4 Prozent.

Zweitstärkste Primetime-Sendung war an dem Abend der Science-Fiction-Film «Independence Day: Wiederkehr» auf Sat.1. Er lief bei 3,67 Millionen Zuschauern auf dem Bildschirm (11,2 Prozent). Die RTL-Show «5 gegen Jauch» kam auf 2,82 Millionen (10,4 Prozent). Die ZDF-Romanze «Das Lächeln der Frauen» wollten 2,47 Millionen (7 Prozent) sehen.