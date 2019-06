Tour verzeichnet mehrere Rekorde

Ganz beglückt hat Ed Sheeran davon gesprochen, dass die beiden Shows am Hockenheimring die größten seines Lebens seien: „Ich wusste überhaupt nicht, dass sie so riesige Venues bauen.“ 100 000 Fans pro Abend sind aber nur ein Rekord auf seiner Tournee der Superlative, die nach summierten Angaben des US-Fachportals „Billboard Boxscore“ seit dem 16. März 2017 mehr als sieben Millionen Menschen an bisher rund 270 Abenden besucht haben. In dieser Dimension bewegt sich nut die „U2 360˚ Tour“ (2009 bis 2011 mit 110 Auftritten). Sheeran füllte zu Beginn der „Divide“-Ära „nur“ Arenen, keine Stadien. Zum fünften Termin am 22. März 2018 passten zum Beispiel nicht einmal 11 000 Zuschauer in die ausverkaufte Mannheimer SAP Arena. Bis 26. August hat Sheeran noch 22 Konzerte in zwölf Städten vor sich – darunter zwei am 2. und 3. August in Hannover. jpk

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.06.2019