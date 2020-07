Tränen, Schmerz und Hoffnungslosigkeit am Bildschirm

Gerade hat es Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) wieder – Walter Benjamin zitierend – in einem Interview gesagt: Dem digital verströmten Kunstwerk fehlt die Aura. Kann man widersprechen? Man kann! Allein die Kunst, die gemacht ist, um digital wahrgenommen zu werden, kann die Aura besitzen. Filme, Videos, nur speziell fürs audiovisuelle Sendeformat erfundene Werke erreichen, was sie suchen: uns, wie wir - am besten in Kontemplation – vor dem Bildschirm sitzen. Insofern ist beim Mannheimer Sommer die digitale Ausstellung „Disorient“ mit sieben Videos, Interviews und viel Sekundärmaterial das richtige Format für ein Onlinefestival.

Die Aufzeichnung von Mozarts „Entführung aus dem Serail“ aus dem Großen Theater in Genf hat es da schwerer – zumal sie mit den schwerwiegenden, eher nachdenklichen und ergreifenden Texten von Asli Erdogan nicht eben vielleicht erwarteten Unterhaltungsformen entspricht, sondern im Gegenteil: eine in einer Brettereinheitsbühne handelnde intensive Auseinandersetzung ist mit dem Kern des Werks, mit seiner Kulturthematik von Orient und Okzident, mit herrschenden Vorurteilen auf beiden Seiten. Das Werk ist aufgebrochen, wie es einst David Hermann in Mannheim mit Mozarts „Ascanio in Alba“ getan hat. Von Mozart ist der Gesang und die Musik geblieben. Immerhin. Die Dialoge sind ersetzt durch Einwürfe von Schauspielern, die ihrerseits mit ihrer Kultur oder Ethnie kämpfen – und natürlich mich sich selbst und dem Schicksal.

Wundersame Parallelen entstehen da. „Es war mir verboten, nachts aus dem Haus zu gehen“, sagt die als „Alte Konstanze“ eingeführte Person, „das war die erste Eingrenzung meiner Mädchenjahre, eine Eingrenzung, die mich mit Mordswut erfüllte, mich Tränen von Schmerz, Revolte und Hoffnungslosigkeit vergießen ließ.“ Kurz darauf singt die junge Konstanze dann ihre Arie „Ach ich liebte“, in der sie in der Vergangenheit schwelgt und am Ende ihre Tränen beklagt. Das ist eine faszinierend tiefe Interpretion von Luk Perceval, aber es bleibt hier eine Aufzeichnung, der hoffentlich bald das Original im Nationaltheater folgt.

Ein Original hingegen ist er: Guy Dermosessian mit seinem „Kalakuta Soul Radio“. Eigentlich sollte er zur Fete Platten auflegen, die die Clubkulturen in Ost dund West, in Beirut und Bochum zusammenbringen. Eine schöne Idee. Im digitalen Festival sieht man hingegen einen gut einstündigen Film, in dem der bärtige Mann an einem DJ-Tisch in der freien Natur sitzt, frei von der Leber über sich, sein Leben und seine Musik plaudert und Platten auflegt. Man sieht ihn. Man sieht die sich drehenden Scheiben. Man sieht das Plattencover. Man hört interessante und auch weniger interessante Musik. That‘s it! Ketzerisch liegt es einem auf der Zunge: Braucht es dieses von der Bundeskultursiftung und Steuergeldern finanzierte Projekt und Video wirklich? Vielleicht ist nicht jedes analoge Format geeignet, auch nur ansatzweise in die anonymen Weiten des weltweiten Netzes verlagert zu werden. Dazu erneut Grütters: „Wir vermissen die Auseinandersetzung mit den Originalen.“Und manch Original ist einfach zu Schade fürs Netz.