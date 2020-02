Trauer um Christensen

Einer der stilbildenenden Schlagzeuger des zeitgenössischen Jazz ist tot: Der Norweger Jon Christensen (Bild) starb am 18. Februar im Alter von 76 Jahren in Oslo. Das hat seine Plattenfirma ECM am Mittwochabend mitgeteilt.

In der Band des Saxofonisten Jan Garbarek wurde Christensen 1970 weltberühmt. Mit seinem feinnervigen Spiel, zart ziselierten Becken-Akzenten und subtilen

...