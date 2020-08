Trauer um Edinger Produzent Horst Schnebel

Edingen-Neckarhausen.Der Edinger Studiobetreiber und Musiker Horst Schnebel, unter anderem Produzent von De-Phazz, Chaka Khan oder Sydney Youngblood, ist am Montag im Alter von 70 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Kollege Michael Herzer auf Anfrage dieser Redaktion.

Die längste Erfólgsgeschichte verband den Sound-Enthuasiasten mit Pit Schönpflug und dessen Projekt De-Phazz. Der Heidelberger würdigte seinen Freund und Kollegen mit bewegenden Worten via Facebook: „Ich bin sehr traurig und tief betroffen. Horst war ein ganzer feiner Mensch, aufgeschlossen, engagiert, kreativ, humorvoll und immer bescheiden.“ Als Studioinhaber, Produzent und Musiker sei er an ungezählten Produktionen beteiligt gewesen, auch für die regionale Musikszene habe er viel getan. „Dies war seine wahre Leidenschaft, er lebte dafür. Alle die ihn kennen, wissen das und liebten ihn für seine ganz eigene, unnachahmliche Art. Ich habe viel von ihm gelernt, werde ihn vermissen und bin dankbar für alles, was wir gemeinsam erleben durften“, so Schönpflug.