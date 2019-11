Trauer um ehemaligem Generalmusikdirektor Layer

Der österreichische Dirigent Friedemann Layer, von 1987 bis 1990 und von 2007 bis 2009 Generalmusikdirektor (GMD) am Nationaltheater Mannheim, ist am Sonntag im Alter von 78 Jahren in Potsdam gestorben. Das hat das Internet-Portal „france musique“ unter Berufung auf seine Frau berichtet. Nach Informationen dieser Zeitung ist der Dirigent einem Krebsleiden erlegen.

Die Musikwelt in

...