Trauer um große Schauspielerin

Das Theater Heilbronn trauert um Katharina Voß. Die Schauspielerin ist am Montag nach schwerer, mit großer Tapferkeit ertragener Krankheit im Alter von 50 Jahren gestorben. „Wir sind unendlich traurig“, sagt Intendant Axel Vornam, den mit Katharina Voß seit 24 Jahren eine enge Arbeitsbeziehung an verschiedenen Theatern verband. „Wir verlieren mit ihr eine hochgeschätzte Kollegin, die auf der Bühne faszinierte und die mit ihrer Klugheit, ihrem großen Anspruch an sich selbst und ihrem hohen Berufsethos für viele ein Vorbild war.“ Trotz ihrer Krankheit stand sie, solange es ihre Kräfte zuließen, auf der Bühne, denn das Theaterspielen gab ihr Kraft. Unvergessen ist ihre Interpretation der Claire Zachanassian in „Der Besuch der alten Dame“ oder zuletzt ihre Rolle als Maria in „Was ihr wollt“. Ob Tragödie oder Komödie, Katharina Voß wusste in allen Genres zu überzeugen. 2015 wurde sie mit dem Kilianpreis für ihre beeindruckenden schauspielerischen Leistungen ausgezeichnet, wie es weiter in einer Würdigung des Theaters Heilbronn heißt.

Katharina Voß wurde in Bremen geboren. Von 1991 bis 1994 studierte sie Schauspiel an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin. Nach ihrem Erstengagement am Theater Rudolstadt gastierte sie an vielen Theatern und arbeitete für Film und Fernsehen. Seit September 2008 war sie Schauspielerin am Theater Heilbronn.