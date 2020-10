Trauer um Heidelberger Jazzmusiker Fritz Hartschuh

Heidelberg/Frankfurt.Fritz Hartschuh sei ganz friedlich eingeschlafen, berichtet der Hinterbliebene. „Es ging ihm gut. Er war bis zwei, drei Tage davor sehr lebhaft.“ Wie man ihn über Jahrzehnte kannte auf den Bühnen der Region.

Der am 28. Juni 1030 in Heidelberg geborene Musiker und Manager war eine seltene Doppelbegabung: Er bekam früh Klavierunterricht und studierte am Konservatorium, schloss 1958 aber auch ein Volkswirtschaftsstudium an der Universität Heidelberg ab. In beiden Feldern erreichte er Topniveau: Bis 1988 als Manager in der Atom- und später der Umwelttechnik-Industrie bei AEG und Siemens, ab 1955 als Hauspianist des strahlkräftigen Heidelberger Jazz-Clubs Cave 54. Dabei begleitete er Weltstars auf der Durchreise - wie Chet Baker, Don Ellis, Bud Shank oder Milt Jackson. Dieser könnte Hartschuh endgültig für das Vibraphon begeistert haben. 1957 schloss er sich mit seinem neuen Hauptinstrument dem anderen Stammgitarristen des Kellerclubs in der Altstadt an: dem zweimaligen Jammusiker des Jahres, Wolfgang Lauth. Der Ludwigshafener gründete mit Hartschuh, Bassist Wolfgang Wagner und seinem angestammten Schlagzeuger Joe Hackbarth ein neues Quartett, das später um Albert Mangelsdorff, Joki Freund und Gerald Weinkopf erweitert wurden. Diese Ensembles verbanden Jazz mit Rockmusik, Klassik und Schlager, die Musiker schrieben Ballettmusik für extrem gefragte Tanzproduktionen des Nationaltheaters und gewannen so für Jazzverhältnisse außergewöhnliche Popularität. Bis 1961 nahm Hartschuh mit Lauth neun Alben auf, „Jazz und Alte Musik“ wurde 1958 mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet.

Der nicht nur auf der Bühne quicklebendig agierende Hartschuh war aber auch selbst als Bandleader erfolgreich. Er hatte bereits 1950 begonnen, sich autodidaktisch das Vibraphon-Spiel anzueignen. Ab 1956 widmete er sich komplett dem elegant swingenden Schlaginstrument. Mit eigenen Gruppen erntete er viel Reputation auf dem prestigeträchtigen Deutschen Jazzfestival in Frankfurt. Mit den German All Stars spielte er unter anderem 1965 beim Paris Jazz Festival. Sein eigenes Quartett (damals mit Bassist Dieter von Goetze, Drummer Rolf Quenzel und Pianist Rolf Lüttgens) feierte 1962 beim Deutschen Amateurfestival in Düsseldorf Erfolge und spielte 1964 das hochgelobte Album „Autumn In Europe“ ein. 1966 erhielt er mit Emil Mangelsdorff für dessen LP „Swinging Oildrops“ den „Deutschen Schallplattenpreis“.

In der Folge konzentrierte der Wahl-Frankfurter sich bis zu seinem Ruhestand 1988 zunehmend auf seine erfolgreiche Managertätigkeit und spielte nur noch selten (etwa mit Volker Kriegel oder den Frankfurt Swing All Stars. Erst im (Un-)Ruhestand wurde er musikalisch wieder aktiver, fast schon hyperaktiv startete er Projekt nach Projekt, als gelte es das im Jazz versäumte nachzuholen. Er trat bei der Jazzwoche Burghausen und dem Jazzfestival at Sea 9 (u. a. mit Miles Davis‘ Vorbild Clark Terry oder Herb Ellis) auf und war 1993 Teil der Jubiläumstournee der Barrelhouse Jazzband.

Stilistische Scheuklappen waren ihm wesensfremd, auch innerhalb des Jazz reichte das Spektrum von Hardbop bis „Milan Swing“ (so der Titel einer CD mit dem italienischen Saxofonisten Paolo Tomelleri. Mit Peter Reiter, Vitold Rek und Ralf Hübner spielte er 1994 das ambitionierte Album „Monk Project“ ein, gefolgt vom „Erik Satie Project“ 1996). Außerdem trat er mit dem sensitiven Modern-Jazz-Trompeter Dusko Goykovich und dem unberechenbaren, bis heute aktiven Saxofon-Altmeister Heinz Sauer auf, mit dem er das Album „Eternal Verities“ aufnahm. Rainer Kern, Leiter des Festivals Enjoy Jazz würdigt ihn auf Anfrage: "Fritz Hartschuh war in der Frühphase eine Institution im Cave 54 und blieb dem Jazz auch dann aktiv verbunden, als er in die Wirtschaft wechselte. Einen Weg, den übrigens etliche deutsche Spitzenmanager seiner Generation beschritten haben. Diese unbedingte Leidenschaftlichkeit habe ich immer bewundert."

Auch zu den jungen Nachfolgern auf der Jazzszene der Metropolregion pflegte er einen guten Draht. Am 20. Januar 2007 war Hartschuh im Nationaltheater Mannheim (NTM) in der Reihe „Jazz in der Oper“ selbstverständlich Teil des regionalen und generationenübergreifenden All-Star-Live-Projekts „Fritz Münzers Two Generations“. Zu den Altmeistern zählten unter anderem Stars wie Jochen Brauer (Saxofon), Wolfgang Lauth (Piano), Rudi Fuesers (Posaune) oder Horst Seidelmann (Schlagzeug). Sie trafen auf zehn der angesagtesten Vertreter der neuen Mannheimer Jazz-Generation: Trompeter Thomas Siffling, Gitarrist Christian Eckert, Saxofonist Olaf Schönborn, Trompeter Christian Ehringer von der Mardi Gras.BB, Pianist Rainer Böhm, Thomas Sauter (Posaune), Jürgen Bothner (Tenorsax), Martin Simon (Bass) und Lars Binder (Drums). Siffling, der heute den Jazz-Club Ella & Louis leitet und Fritz Hartschuh sicher demnächst ein Hommage-Konzert widmet, erinnert sich gern an einen weiteren Abend mit dem Vibraphonisten der alten Schule, der am 27. Oktober 2008 in seinem Programm Nightmoves am NTM gastierte: „Der Abend hieß ,African Dream‘ und Fritz spielte mit dem US-Pianisten Bob-Degen und dem Flötisten Koty aus Ghana.“ Beeindruckt habe ihn Hartschuhs Offenheit und Energie: „Eigentlich stammt er ja aus der Hardcore-Jazz-Generation und ist großgeworden mit Freigeistern wie dem Heidelberger Karl Berger. Mir hat gut gefallen, dass er trotzdem allem und jedem gegenüber so offen war. Er kannte keine Restriktionen.“ Wie er sich live beim Spielen bewegt und grimassiert habe, „mit wie viel Herzblut und Leidenschaft er bei der Sache war extrem eindrucksvoll. Mit 78 ist er auf der Bühne noch rumgerannt wie aufgezogen – toll!“

Auch Olaf Schönborn erinnert sich gern an Hartschuh, den er über seinen Lehrmeister Fritz Münzer kennengelernt hatte: „Es ist traurig zusehen, wie jetzt Einer nach dem Anderen der ersten Jazz- Generation hier von uns geht“, erinnert sich der Mannheimer Saxofonist auf Anfrage. Er sei froh und dankbar, dass er durch Münzer als junger Saxophonist noch die Gelegenheit gehabt habe, mit vielen Jazzern der „ ersten Stunde“ zu spielen. „Also der Generation, für die Jazz viel mehr als nir Musik war. Ein Lebensgefühl, ein ,Nein‘ zu Konventionen und zur verknöcherten Nachkriegsgesellschaft und zum ,normalen Lebensentwurf‘. Mit einem starken Szenebewusstsein und Zusammengehörigkeitsgefühl.“ Wolfgang Lauth, Jochen Brauer, Horst Seidelmann, Rudi Egner, Charly Mayer und auch Fritz Hartschuh waren große Vertreter der hiesigen Szene, mit denen ich spielen durfte. Fritz beeindruckte mich dabei mit seiner Agilität und seiner positiven Energie“, erinnert sich Schönborn. Diese Lebendigkeit hat er sich bis zum Schluss erhalten.

